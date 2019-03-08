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عالم
الجمعة 08/مارس/2019 - 09:09 م

أمريكا تؤكد دعمها لعملية السلام لتحقيق الاستقرار في أفغانستان

أمريكا تؤكد دعمها
أ ش أ
dostor.org/2545316

أكدت السفارة الأمريكية في كابول، في بيانٍ اليوم الجمعة، دعمها لعملية السلام في أفغانستان التي تهدف إلى معالجة المخاوف المشروعة للشعب الأفغاني، والحفاظ على المكاسب الاجتماعية والاقتصادية خلال السنوات الـ17 الماضية، وضمان مستقبل أفضل لجميع الأفغان.

وذكر البيان، الذي نقلته وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية: "تلحظ الولايات المتحدة إسهامات القيادة الأفغانية، وشجاعة المرأة الأفغانية، التي قدمت تضحيات في الماضي على مدى أجيال عديدة، لجعل مستقبل البلاد أكثر أمنًا ورخاء وسلمية".
من جانبه، استضاف السفير الأمريكي لدى أفغانستان جون باس ندوة بعنوان "أجيال التغيير"، التي ركزت على تسهيل العلاقات بين مختلف الأجيال من القائدات الأفغانيات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وشدد السفير باس على الدور الذي تلعبه النساء في تحسين مجتمعاتهن وفي تحسين حياة الشعب الأفغاني.
وفي كلمة وجهها باس للنساء الأفغانيات، قال: "من المهم إدراك دور الإرشاد الذي تقمن به حتى يمكن لنجاحكن وتقدمكن أن يستمرا مع الجيل القادم من النساء والفتيات. وتُذكرنا النساء اللواتي اجتمعن هنا اليوم بالتقدم المهم الذي حققته النساء الأفغانيات"، مؤكدًا على مواصلة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي دعم المرأة الأفغانية وإنجازاتها.
وأتيحت الفرصة للمشاركين في الندوة، الذين جاءوا من مختلف قطاعات المجتمع الأفغاني، مناقشة السُبل التي يمكن أن تنتهجها النساء للعمل من أجل التغيير في أفغانستان.

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