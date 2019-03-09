13637.5 دولار.. سعر "النيكل" اليوم

محافظة الإسكندرية تستأنف إصلاح فواصل كوبري "أبيس"

استأنفت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، أعمال إصلاح فواصل أعلى كوبري "أبيس" اتجاه العوايد - الطريق الدائري، حيث توقفت الأعمال لمدة ثلاث أيام نظرا للنوة الشديدة التي شهدتها الإسكندرية مؤخرًا. وتم ...