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الجمعة 08/مارس/2019 - 08:52 م

بلاغ للنيابة يتهم قيادي إخواني بالاستيلاء على مول شهير بالقاهرة

بلاغ للنيابة يتهم
dostor.org/2545309

تقدم بعض ملاك أحد أكبر المولات التجارية فى القاهرة، بدعوى للنيابة العامة حملت رقم 936 لسنة 2019 بالقاهرة الجديدة، ضد أحد القيادات الإخوانية يدعى محمد شاكر، الذي لا زال يضع يده على المول التجاري بوثائق مزيفة جعلت ملاك المول يتركون محلاتهم، متهمينه بالسرقة والتزوير وإهدر المال العام.

وتحددت للدعوى جلسة بتاريخ ٦ ابريل المقبل للبت فيها، وقال بعض ملاك المول الشهير في دعوتهم، إن الأحداث تعود إلى أبريل الماضي عقب هروب صاحب المول واتهامه في عدة قضايا منها قضية توظيف أموال والاستيلاء على مبالغ ضخمة من مواطنين، وهروبه خارج البلاد وأصبحت إدارة المول تابعة لأحد البنوك، نظرا لأنه صاحب أكبر حصة وتقدر بـ 30%.

وأكد الملاك، أنه بعد هروب القيادي الإخواني، جاء آخر وهو محمد شاكر الذي يستولى على نسبة كبيرة من أسهم المول بعد هروب صاحبه محمد ياسر محمد السراج، والاستيلاء على اتحاد ملاك المول الذي يضم اسثتمارات تقترب من المليار جنيه، ويمتلك أحد البنوك فيها 30% من الأسهم، حيث وجد اتحاد الملاك تجاوزات مالية ومخالفات منها سرقة الأسانسير الخاص بالمول والبناء مكانه محال خاصة به، ليتم عزله باتفاق الملاك من منصبه.

وأوضح الملاك فى دعواهم: لم ييأس "شاكر" وقرر عمل جمعية عمومية وتزوير نسبة امتلاكه للأسهم لتصبح من 2% إلى 25% ووضع البنك بنسبة 51% ليصبح من حق الادارة منفردا بإهمال شديد للبنك الذي فشل في حماية أسهمه وأسهم باقي الملاك منه، واعتمدت ميزاينة مزورة لعامي 2016 2018 وتمت إبراء ذمته كذبا، وأصبح الملاك يعانوا الأمرين بين البنك الذي لا يحرك ساكنا، والمزور الذي يستولي على اتحاد الملاك.

وأشار الملاك إلى أنهم رفعوا دعوى تزوير على محضر الجمعية العمومية، وبسبب ادعائه ملكية 25 % من الأسهم و51 % للبنك بالمخالفة للحقيقة ووجود تعليقات مزورة في محاضر حضور الجمعية العمومية، والمطالبة بعمل لجنة من اتحاد الملاك لعزل الاتحاد المزور، وتعيين آخر جديد بشكل رسمي.

بلاغ للنيابة يتهم قيادي إخواني بالاستيلاء على مول شهير بالقاهرة
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