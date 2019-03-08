نجوم ماسبيرو يحتفون بكتاب عن مسيرتهم فى دار الأوبرا (صور)

أقيمت ندوة وحفل توقيع كتاب "نجوم ماسبيرو يتحدثون" للكاتبة الصحفية سها سعيد بقاعة الحضارة بدار الأوبرا المصرية؛ بحضور مجموعة كبيرة من رواد العمل الإعلامي فى ماسبيرو.



وشهدت الندوة ظهور مجموعة كبيرة من رواد العمل الإعلامي في ماسبيرو لأول مرة للإعلام بعد غياب دام أكثر من ثلاثين عاما منهم المذيعة عفاف الهلاوي، والمذيعة كاميليا الشنواني، والمذيعة عفاف عبد الرازق، والمذيعة ملك إسماعيل ملكة شغل الشارع التحقيقات التليفزيونية؛ بالإضافة إلى مجموعة أخري من كبار الإعلامين من الجيل الأول والثاني في ماسبيرو منهم المذيعة سهير شلبي، والمذيعة نجوي عزام، والإعلامى حسن حامد وزوجته الإذاعية سميحه دحروج، والمذيعة فاطمة الكسباني، والمذيعة ثريا عبد الوهاب، والإعلامى إبراهيم الكرداني، والمخرج محي جلال، والإعلامى جلال علام، والمذيعة إيناس عبد الله، والمذيع عبد المجيد خضر، ومجموعة من كبار صحفي مجلة الإذاعة والتليفزيون.



ويعتبر هذه الندوة أول تجمع يحدث يجمع كبار رواد العمل الإعلامي منذ سنوات طويلة، لذلك وصف بعض الحضور الندوة بالتاريخية، وقامت الكاتبة مني رجب بتقديم سها سعيد ومناقشة الكتاب وإعطاء كلمة عن أهميته لتوثيق مشوار شخصيات إعلامية مهمة الذين صنعوا الإعلام المصري.



يذكر أن، كتاب "نجوم ماسبيرو يتحدثون" يعد هو أولى أعمال الصحفية سها سعيد، كما يعد أول كتاب يوثق مشوار رواد العمل الإعلامي من الجيل الأول والثاني والثالث، وشاركت في دورة اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب هذا العام.



وشهدت الندوة حفاوة بالغة من الحضور بالكتابة والكتاب؛ وقال الإعلامي حسن حامد، إن الكتاب فعل ما كان يجدر لنادي الإعلاميين فعله، فقد جمع رواد الإعلاميين من التليفزيون المصري في لقاء نادر.



ووصف "حامد" نادي الإعلاميين بالفاشل نظرا لعدم طرح مبادرة جمع الرواد وعمل ندوة لهم على غرار ندوة ذلك الكتاب، أو تكريمهم تقديرا بدورهم وتاريخهم.