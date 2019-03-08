انهيار طابقين فى عقار بالخصوص

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، انهيار طابقين بعقار مكون من 12 طابقًا، تحت الإنشاء دون خسائر بشرية أو إصابات.



تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بانهيار طابقين بعقار مكون من 12 طابقا بمدينة الخصوص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين انهيار جزئي بالطابقين الحادي عشر والثاني عشر من العقار، كما تبين من الفحص أن العقار تحت الإنشاء وليس به أي سكان.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.