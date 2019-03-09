القاهرة : السبت 09 مارس 2019
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11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

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اقتصاد
السبت 09/مارس/2019 - 03:42 ص

342.90 دولار.. سعر طن السكر اليوم

342.90 دولار.. سعر
هويدا سعيد
dostor.org/2545297

تراجعت أسعار السكر عالميًا في البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم السبت، نحو 342.90 دولار للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 330 دولارًا للطن.

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