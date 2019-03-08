غدا.. احتفالية المؤتمر الدائم للمرأة ودار الخدمات النقابية باليوم العالمي للمرأة

ينظم المؤتمر الدائم للمرأة، بالتعاون مع دار الخدمات النقابية غدا السبت، احتفالية خاصة باليوم العالمي للمرأة، وذلك بمقر دار الخدمات النقابية بشارع القصر العيني.



وقالت دار الخدمات النقابية في بيانٍ لها: يأتي ذلك لما يمثله اليوم العالمي للمرأة 8 مارس من عام، من معان وأهمية مختلفة، فهو للبعض بمثابة احتفالية لتكريم النساء في مجتمعاتهن، وللبعض الآخر يأتي هذا اليوم كفرصة ودعوة للعمل والمطالبة بالمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في المجتمع.



وتابع البيان: وآيا ما يكون الهدف من ذلك اليوم، فإن اليوم العالمي للمرأة يمثل لنا يوما مثاليا لمراجعة أوضاع النساء العاملات في مصر إيمانا بأنها إنسان قبل أي اعتبار، مما يرتب لها حقوقا متساوية دون أي اعتداء أو انتقاص لحقوقها لمجرد النوع الاجتماعي.



وتؤكد دار الخدمات النقابية، أن ذكرى الثامن من مارس تحل علينا هذا العام، ولا تزال النساء تعاني من التمييز والعنف ضدها في عدد كبير من المجالات، ولا تزال الثقافة الذكورية تعيق تحقيق إنجازات ذات مغزى على صعيد تحقيق العدالة والمساواة، وعلى الرغم من بعض الإنجازات التي تحققت حتى الآن، ورغم انضمام مصر إلى سلسلة من المعاهدات والمواثيق الدولية ومن بينها اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، إلا أن مظاهر التمييز وانعكاساته لا تزال قائمة وتحول دون تمتع المرأة بحقوقها المتساوية، وحتى الآن تنتهك حقوقهن في مجالات عديدة، والتمييز ضدهن قائم في مجال العمل، حيث مازال قانون العمل المقترح والذي يناقش حاليا يستبعد قطاع هام من حمايته القانونية "عاملات المنازل" ومازال يضع نصوصا تمييزية تنتقص من حقوق المرأة العاملة كذلك مازالت المرأة العاملة تستبعد من تولي المراكز القيادية وتقابل معاناة شديدة عند ممارستها للعمل النقابي.



واختتم: لذلك ودون التقليل من أهمية ما تحقق حتى الآن فإن نساء مصر تطمح إلى مزيد من الخطوات والإجراءات التي تشكل نقطة نوعية هامة في تحقيق العدالة والمساواة المجتمعية والتي تجد عناوينها الرئيسية في توفر الإرادة الحقيقية بتحويل كل التزامات مصر وتعهداتها في المواثيق التي صادقت عليها إلى خطوات فعلية على أرض الواقع وبصورة تتوافق مع تلك المعاهدات.