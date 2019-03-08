الإسماعيلي يودع دوري أبطال أفريقيا

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام ضيفه مازيمبي بطل جمهورية الكونجو بهدف لمثله خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات.



وتقدم الفريق المازيمبي عبر لاعبه ايليا ميشكاك في الدقيقة 40، وأدرك الإسماعيلي التعادل عن طريق لاعبه عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 55 واستمر اللعب في وسط الملعب خلال الدقائق المتبقية من عمر اللقاء دون هجمات خطرة من تلك الفريقين لينتهي بالتعادل الإيجابي 1-1.



وبهذه النتيجة رفع مازيمبي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني خلف النادي الرياضي القسنطينى المتصدر برصيد 10 نقاط، في المقابل رفع الاسماعيلي رصيده إلى نقطتين ولكنه ودع البطولة.