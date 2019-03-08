القاهرة : الجمعة 08 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
رياضة
الجمعة 08/مارس/2019 - 08:31 م

الإسماعيلي يودع دوري أبطال أفريقيا

الإسماعيلي يودع دوري
أ ش أ
dostor.org/2545285

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام ضيفه مازيمبي بطل جمهورية الكونجو بهدف لمثله خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات.

وتقدم الفريق المازيمبي عبر لاعبه ايليا ميشكاك في الدقيقة 40، وأدرك الإسماعيلي التعادل عن طريق لاعبه عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 55 واستمر اللعب في وسط الملعب خلال الدقائق المتبقية من عمر اللقاء دون هجمات خطرة من تلك الفريقين لينتهي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبهذه النتيجة رفع مازيمبي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني خلف النادي الرياضي القسنطينى المتصدر برصيد 10 نقاط، في المقابل رفع الاسماعيلي رصيده إلى نقطتين ولكنه ودع البطولة.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ أقل من شهر

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهر

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهر

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهر

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

منذ أقل من شهر

بيراميدز يقسو على سموحة برباعية نظيفة

الآن

المالية: الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد منتصف العام الجاري

السيسي يجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة

"حماس": مصر ناقشت آلية التخفيف عن المسافرين بمعبر رفح

بالتفاصيل..عبدالله السعيد فى الزمالك الموسم القادم رسميًا

ads
الأكثر قراءة

"أريد الموت قربك يا الله".. اللحظات الأخيرة في حياة منتحر مسجد المنوفية

بالتفاصيل..عبدالله السعيد فى الزمالك الموسم القادم رسميًا

مشروع قانون جديد بتقليل سن المعاش إلى 60 عامًا

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأودينيزي jufentus بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري الإيطالي yalla shoot

ألبومات الصور

إزالة 15 مقبرة مخالفة تم بنائها على أملاك الدولة في البحيرة (صور)

مصابو الاختناق بمجمع مدارس السيوف: "الحادثة تكررت 5 مرات.. والمديرة قالت لنا بلاش مياصة"

التحفظ على كمية كبيرة من جلود الحمير بميناء الإسكندرية (صور)

"قومى المرأة" ببنى سويف يعقد لقاء لـ220 سيدة بكنيسة الثلاث قديسين

رياضة

الإسماعيلي يودع دوري أبطال أفريقيا

ضربة قوية للأهلي قبل مباراة فيتا كلوب

شوقي غريب يعلن تشكيل المنتخب الأوليمبي لمواجهة مالاوي الودية

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

"أريد الموت قربك يا الله".. اللحظات الأخيرة في حياة منتحر مسجد المنوفية

بالتفاصيل..عبدالله السعيد فى الزمالك الموسم القادم رسميًا

مشروع قانون جديد بتقليل سن المعاش إلى 60 عامًا

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأودينيزي jufentus بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري الإيطالي yalla shoot

ads
كشكول

غدًا.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية لثورة 1919

"نشر قيم النزاهة والشفافية" دورة تدريبية لعمداء ووكلاء جامعة حلوان

صحة إسنا تكشف حقيقة إصابة أطفال بالمدارس بعد تطعيم السمنة

سفراء الأزهر يقدمون دورة تأهلية لطلاب فرع أسيوط

مدن أسيوط تعقد ندوة بعنوان "أترك أثرا" لطالبات الجامعة

الأمصار

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطي بسبب إسرائيل

بلجيكا توجه صدمة قوية لنظام إردوغان

إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في تظاهرات قرب حدود غزة

خلال استعداده لفرح ابنته.. وفاة وزير صومالي فجأة بدبي

الحزب الحاكم بالجزائر ينفي استقالة نواب وانضمامهم للاحتجاجات

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

نجاح انفصال كبسولة شركة "سبيس إكس" عن محطة الفضاء الدولية

جولات القيادة الذاتية تحظى بشعبية متزايدة في الصين

اليونان تحتفي بذكرى السياسية البارزة ميلينا ميركوري

مباريات
الصحة

الإصابة بالبدانة لوقت طويل تزيد فرص تعرض المسنين للخرف

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎