سعد الجمال: نتابع بكل قلق ما يحدث على الساحة الجزائرية

قال النائب سعد الجمال، نائب رئيس البرلمان العربى، عضو مجلس النواب المصرى، إنه من منطلق العلاقات الوثيقة والعميقة التى تربط مصر والجزائر قيادة وحكومة وشعبا عربيا وأفريقيا، فإننا نتابع بكل القلق ما يجرى على الساحة الجزائرية فى تلك الفترة تزامنا مع الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.



وقال الجمال فى بيان له، إن العلاقات المصرية الجزائرية التى تضرب بجذورها فى التاريخ سياسيا واقتصاديا وثقافيا وعسكريا والتى تجسدت بكل معانيها فى احتضان مصر لثورة الجزائر فى خمسينيات القرن الماضى ودعمها ومساندتها فى شتى المجالات ثم فى الدور التاريخى للجزائر إبان حرب أكتوبر 73 ودعمها لمصر ماديا ومعنويا وعسكريا فإن هذه العلاقات الوطيده التى تطورت فى السنوات الأخيرة على كل الأصعدة تدفعنا إلى أن نطالب جميع القوى السياسية والشعبية إلى التلاحم والتوافق وإعلاء المصلحة العليا للوطن فوق كل الاعتبارات الشخصية أو الحزبية حفاظا على النسيج الوطنى للبلاد لاسيما فى ظل التعقيدات الأمنية التى تعيشها عدد من البلدان العربية.



وتابع الجمال، أن الإرادة الشعبية فى النهاية هى التى تفرض وتحدد مستقبل البلاد دون الدخول فى مواجهات أو نزاعات تضر بالوطن الذى هو فوق الجميع، وأن المرحلة الحالية والقادمة فى عمر الأمة العربية تحتاج إلى الجزائر بكل ما فيها من عناصر القوة والاستقرار، سائلا الله أن يحفظ الشعب الجزائرى الشقيق ويوفقهم إلى مافيه الخير والسداد.