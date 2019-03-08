تشكيل يوفنتوس في مباراة اليوم ضد أودينيزي

ينتظر جورجيو كيللينى، قائد فريق يوفنتوس الإيطالى، رقماً قياسياً أمام أودينيزى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى التاسعة والنصف مساء غد، الجمعة، على ملعب "إليانز ستاديوم" فى افتتاح منافسات الجولة الـ27 من مسابقة الكالتشيو.









كيللينى يخوض المباراة الـ500 مع يوفنتوس ضد أودينيزى

إنفوجراف يوضح عدد مشاركات كيللينى مع يوفنتوس

إنفوجراف يوضح عدد مشاركات كيللينى مع يوفنتوس

وفقاً لإحصائية نشرتها صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن جورجيو كيللينى مدافع اليوفى سيخوض المباراة الـ500 بقميص يوفنتوس ضد أودينيزى، وشارك فى 499 مباراة على مر تاريخه مع السيدة العجوز بكافة المسابقات.





ويرفع جورجيو كيللينى رصيده من المباريات مع يوفنتوس إلى 500 لقاء يحتل بهم المركز الخامس فى قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع السيدة العجوز على مر التاريخ، حيث يتصدر الترتيب ديل بييرو (705 مباريات)، جيجى بوفون (656 مباراة)، جايتانو شيريا (552 مباراة)، جوزيبى فورينو (528 مباراة).





جدير بالذكر أن فريق يوفنتوس يعتلى قمة الدورى الإيطالى برصيد 72 نقطة بفارق 16 نقطة عن الوصيف نابولى صاحب الـ56 نقطة.





سامى خضيرة يعود لتدريبات يوفنتوس

سامى خضيرة لاعب خط وسط يوفنتوس

سامى خضيرة لاعب خط وسط يوفنتوس

أعلن نادى يوفنتوس الإيطالي عودة نجم وسط الفريق الألمانى سامى خضيرة إلى التدريبات خلال الشهر الجارى، بعد التعافى من الإصابة القلبية التى ضربته مؤخرًا.





وذكر الموقع الرسمى لنادي يوفنتوس أن الألمانى سامى خضيرة، شارك فى مران فردى، وذلك بعد انتهاء الاختبارات الطبية التى خضع لها، لحين التعافى بالكامل من شكواه فى القلب.





وكان خضيرة قد خضع لمزيد من الفحوص الطبية المتطورة، والتي أثبتت حاجته للراحة والعلاج بسبب عدم انتظام ضربات القلب، قبل أن يكشف النادى فى بيان له أن اللاعب أجرى جراحة ناجحة.





ويستعد يوفنتوس لمواجهة نظيره أودينيزي غداً، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من مسابقة الدورى الإيطالى.



