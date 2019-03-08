القنوات الناقلة لمباراة juventus vs udinese اليوم

يحل أودينيزي ضيفًا على يوفنتوس في ملعب آليانز بتورينو يوم الجمعة القادم 8 مارس 2019 ميلادياً، الموافق 1 رجب 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري الإيطالي 2018-19.





واصل البيانكونيري سلسلة انتصاراته بفوز صعب خارج الديار على حساب نابولي صاحب الوصافة بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الجولة 26 من السيري آ، وبهذا الفوز رفع الفريق رصيده للنقطة 72 ووسع الفارق بينه وبين أبناء الجنوب إلى 16 نقطة، فبعد مرور 26 جولة لم يتلق زملاء كريستيانو رونالدو أي خسارة حتى الآن، لكنهم تعادلوا في ثلاث مباريات.





يعيش فريق أودينيزي موسمًا لا يحسد عليه حتى الآن في الكالتشيو، فكانت آخر مبارياته أمام فريق بولونيا وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، وحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 25 مباراة، استطاع أن يحتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة خلف كالياري صاحب المركز الرابع عشر، بعد أن حققوا الفوز في 6 مباريات، وتعادلوا في سبع، وتلقوا 12 هزيمة.





سيواصل أليجري الاعتماد على بيرنارديسكي بدلاً من ديبالا البعيد عن مستواه، وسيكون بديل الصربي في وسط الميدان الألماني إيمري تشان، وسيتم الدفع بكاسيريس في مركز الظهير الأيمن بدلاً من ظهيري الفريقين المصابين، وبعد اقتراب البيانكونيري بقوة من حسم اللقب بالفوز على نابولي، من المتوقع أن يبدأ المدرب الإيطالي ببعض الأسماء التي اعتادت التواجد على مقاعد البدلاء وإراحة لاعبيه الأساسيين للقاء أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.









التشكيل | 4-3-3





فويتشيك تشيزني

ليوناردو سبيناتزولا - دانييلي روجاني - أندريا بارتزالي - مارتن كاسيريس

بليز ماتويدي - إيمري تشان - رودريجو بينتانكور

أليكس ساندرو - مويس كين - فيديريكو بيرنارديسكي





الغيابات والتشكيل المتوقع لأودينيزي





يعاني أودينيزي من غياب عدداً من اللاعبين، أولهم ماندراجورا لاعب يوفنتوس السابق بداعي الإيقاف، كذلك الخماسي باراك وبادو وبيرامي وسامير وداليساندرو لكن بداعي الإصابة، وفي الساعات الأخيرة لحق بهم تيودورشيك لنفس السبب.





سيبدا المدرب نيكولا بنفس الطريقة المعتادة للفريق، وسيعتمد على الثلاثي فوفانا وساندرو ولارسين في وسط الميدان لتعويض الغيابات في وسط الميدان، وسيتواجد بوسيتو في لهجوم رفقة أوكاكا ودي بول.





التشكيل | 3-5-2





خوان موسو

برام نويتينك - ويليام تروست إيكونج - سيباستيان دي مايو

مارفين زيجلار - سيكو فوفانا - ساندرو - ينس لارسين - هيدي تير أفيست

رودريجو دي بول - إجناسيو بوسيت







