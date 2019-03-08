رسالة ماجستير لـ أسماء أحمد عن "مجلات الأطفال ودورها فى تنمية القيم الأخلاقية"

حصلت الباحثة أسماء عبد الرحمن حسين أحمد على درجة الماجستير بتقدير امتياز من قسم الصحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن دراستها تحت عنوان "مجلات الأطفال ودورها في تنمية القيم الأخلاقية للأطفال ومستقبلها"، إشراف الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة.



طبقت الباحثة استمارة الاستبيان الخاصة بالدراسة على عينة من الأطفال كان عددهم 400 من (الذكور – الإناث)، وذلك من خلال المقابلة المقننة، بحيث يتم الحصول على البيانات اللازمة للدراسة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى عدد من النتائج الهامة؛ والتي من أبرزها أن أكثر المجلات قراءة بين الأطفال مجلة ميكي الورقية بنسبة 72.8% بصورة منتظمة في مقابل 22.8% لمجلة العربي الصغير الإلكترونية رغم أن الأخير تقدم مضمونًا أخلاقيًا أفضل حسب الدراسة التحليلية، وأن الأطفال الذين يقرأون مجلات الأطفال (دائمًا وأحيانًا) أعلى نسبة في العينة 77% من إجمالي العينة، بينما الأطفال الذين (نادرًا) ما يقرأون فبلغت نسبتهم 23%، وأكدت الدراسة وجود علاقة ارتباط دالة إحصائيًا بين كثافة التعرض لمجلات الأطفال، ومجمل مستوى إدراك الأطفال للقيم الأخلاقية عند مستوي دلالة (0.05) أى بنسبة ثقة 95% بأن هناك علاقة بين المتغيرين حسب الدراسة الميدانية.