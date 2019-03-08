موعد مباراة يوفنتوس اليوم في الدوري الإيطالي

يدخل فريق يوفنتوس اللقاء اليوم ، بعد فوز كان صعب جدا خارج ديارة علي فريق نابولي ، بنتيجة هدفين دون رد ، ولكن في مشواره الأوروبي فقد تلقي هزيمة موجعه من اتليتكو مدريد بهدفين في لقاء الذهاب ، وهو الآن يستعد و يحاول العودة لاستكمال مشواره المحلي بالانتصارات قبل لقاء العودة أمام اتليتكو الأسبوع القادم ، أما فريق حقق أنتصار في اخر لقاءين أمام كييفو فيرونا وبولونيا..





وستنقل مباراة يوفنتوس وأودينيزي ، عبر قنوات وشبكة بي أن سبورتس ، وتحديداً بي ان سبورت 4 وهي القناة الوحيدة الناقل الحصري باللغة العربية ، وستقام المباراة علي ملعب أليانز ستاديوم بتعليق محمد بركات..





والآن نتابع عبر موقعكم الرياضي “الدستور” كل جديد عن موعد يوفنتوس وأودينيزي في لقاء ضمن مباريات الدوري الايطالي اليوم بالجولة 27 والتي ستكون في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة و العاشرة والنصف بتوقيت الرياض..