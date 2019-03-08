"البيت الأبيض" يعلن استقالة مدير الإعلام بشكل مفاجئ

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، استقالة مدير الإعلام بيل شاين بشكل مفاجئ بعد 8 شهور قضاها في الإدارة الأمريكية، لكنه ما يزال يخطط ليكون مستشارا لحملة إعادة انتخاب ترامب للرئاسة، العام المقبل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز، في بيان - حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "واشنطن بوست"- إن شاين، الذي كان يعمل مساعدا للرئيس الأمريكي ونائبا لرئيس الاتصالات في البيت الأبيض، قدّم، مساء أمس، استقالته لترامب وقبلها الأخير.

وقال شاين (55 عاما)، والذي عمل في السابق مديرًا لمحطة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، في بيان: "كانت خدمة الرئيس ترامب وهذا البلد أكثر خبرة مجدية في حياتي بأكملها.. أن أكون جزءا صغيرا من كل ما فعله الرئيس للشعب الأمريكي كان شرفا بحق. أتطلع للعمل على حملة إعادة انتخاب الرئيس ترامب وقضاء وقت أكبر مع عائلتي".

وكان ترامب قد استعان بشاين ضمن فريقه بالبيت الأبيض، الصيف الماضي، لتحسين صورة الرئيس العامة وإدارة استراتيجيته الإعلامية، لكن وفقا لمسئولين حاليين وسابقين بالإدارة الأمريكية، فقد شكا ترامب من التغطية الإعلامية لمسئوله وألقى عليه اللوم في عدم جعلها أكثر إيجابية.

ونقلت "واشنطن بوست" عن مساعدين لترامب قولهم: إن الرجلين اختلفا حول عدد من الأمور خلال الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي ظهر على سبيل المثال في عدم سفر شاين بصحبة ترامب إلى فيتنام لحضور قمته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون، الأسبوع الماضي، لكن تلك الخلافات لم تمنع ترامب من الإشادة بمسئوله السابق بعد قبول استقالته، حيث قال إن شاين أدى عملا متميزا له وللإدارة.