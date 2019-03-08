القاهرة : الجمعة 08 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
عالم
الجمعة 08/مارس/2019 - 08:14 م

"البيت الأبيض" يعلن استقالة مدير الإعلام بشكل مفاجئ

البيت الأبيض يعلن
أ ش أ
dostor.org/2545272

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، استقالة مدير الإعلام بيل شاين بشكل مفاجئ بعد 8 شهور قضاها في الإدارة الأمريكية، لكنه ما يزال يخطط ليكون مستشارا لحملة إعادة انتخاب ترامب للرئاسة، العام المقبل.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز، في بيان - حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "واشنطن بوست"- إن شاين، الذي كان يعمل مساعدا للرئيس الأمريكي ونائبا لرئيس الاتصالات في البيت الأبيض، قدّم، مساء أمس، استقالته لترامب وقبلها الأخير.
وقال شاين (55 عاما)، والذي عمل في السابق مديرًا لمحطة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، في بيان: "كانت خدمة الرئيس ترامب وهذا البلد أكثر خبرة مجدية في حياتي بأكملها.. أن أكون جزءا صغيرا من كل ما فعله الرئيس للشعب الأمريكي كان شرفا بحق. أتطلع للعمل على حملة إعادة انتخاب الرئيس ترامب وقضاء وقت أكبر مع عائلتي".
وكان ترامب قد استعان بشاين ضمن فريقه بالبيت الأبيض، الصيف الماضي، لتحسين صورة الرئيس العامة وإدارة استراتيجيته الإعلامية، لكن وفقا لمسئولين حاليين وسابقين بالإدارة الأمريكية، فقد شكا ترامب من التغطية الإعلامية لمسئوله وألقى عليه اللوم في عدم جعلها أكثر إيجابية.
ونقلت "واشنطن بوست" عن مساعدين لترامب قولهم: إن الرجلين اختلفا حول عدد من الأمور خلال الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي ظهر على سبيل المثال في عدم سفر شاين بصحبة ترامب إلى فيتنام لحضور قمته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون، الأسبوع الماضي، لكن تلك الخلافات لم تمنع ترامب من الإشادة بمسئوله السابق بعد قبول استقالته، حيث قال إن شاين أدى عملا متميزا له وللإدارة.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة

منذ يوم

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

منذ يومين

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية

منذ يومين

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"

منذ 4 أيام

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)

منذ 5 أيام

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"

الآن

المالية: الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد منتصف العام الجاري

السيسي يجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة

"حماس": مصر ناقشت آلية التخفيف عن المسافرين بمعبر رفح

بالتفاصيل..عبدالله السعيد فى الزمالك الموسم القادم رسميًا

ads
الأكثر قراءة

"أريد الموت قربك يا الله".. اللحظات الأخيرة في حياة منتحر مسجد المنوفية

بالتفاصيل..عبدالله السعيد فى الزمالك الموسم القادم رسميًا

مشروع قانون جديد بتقليل سن المعاش إلى 60 عامًا

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأودينيزي jufentus بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري الإيطالي yalla shoot

ألبومات الصور

إزالة 15 مقبرة مخالفة تم بنائها على أملاك الدولة في البحيرة (صور)

مصابو الاختناق بمجمع مدارس السيوف: "الحادثة تكررت 5 مرات.. والمديرة قالت لنا بلاش مياصة"

التحفظ على كمية كبيرة من جلود الحمير بميناء الإسكندرية (صور)

"قومى المرأة" ببنى سويف يعقد لقاء لـ220 سيدة بكنيسة الثلاث قديسين

رياضة

الإسماعيلي يودع دوري أبطال أفريقيا

ضربة قوية للأهلي قبل مباراة فيتا كلوب

شوقي غريب يعلن تشكيل المنتخب الأوليمبي لمواجهة مالاوي الودية

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

"أريد الموت قربك يا الله".. اللحظات الأخيرة في حياة منتحر مسجد المنوفية

بالتفاصيل..عبدالله السعيد فى الزمالك الموسم القادم رسميًا

مشروع قانون جديد بتقليل سن المعاش إلى 60 عامًا

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأودينيزي jufentus بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري الإيطالي yalla shoot

ads
كشكول

غدًا.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية لثورة 1919

"نشر قيم النزاهة والشفافية" دورة تدريبية لعمداء ووكلاء جامعة حلوان

صحة إسنا تكشف حقيقة إصابة أطفال بالمدارس بعد تطعيم السمنة

سفراء الأزهر يقدمون دورة تأهلية لطلاب فرع أسيوط

مدن أسيوط تعقد ندوة بعنوان "أترك أثرا" لطالبات الجامعة

الأمصار

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطي بسبب إسرائيل

بلجيكا توجه صدمة قوية لنظام إردوغان

إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في تظاهرات قرب حدود غزة

خلال استعداده لفرح ابنته.. وفاة وزير صومالي فجأة بدبي

الحزب الحاكم بالجزائر ينفي استقالة نواب وانضمامهم للاحتجاجات

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

نجاح انفصال كبسولة شركة "سبيس إكس" عن محطة الفضاء الدولية

جولات القيادة الذاتية تحظى بشعبية متزايدة في الصين

اليونان تحتفي بذكرى السياسية البارزة ميلينا ميركوري

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

الإصابة بالبدانة لوقت طويل تزيد فرص تعرض المسنين للخرف

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎