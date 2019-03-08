القاهرة : الجمعة 08 مارس 2019
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مباريات
الجمعة 08/مارس/2019 - 08:13 م

بًًٌَُثًٌَُ مًٌََُباًٌَُشًٌَُر مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي اليوم بث مباشر في الدوري الإيطالي يلا شوت |كورة اون لاين

بًًٌَُثًٌَُ مًٌََُباًٌَُشًٌَُر مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي اليوم بث مباشر في الدوري الإيطالي يلا شوت |كورة اون لاين

بًًٌَُثًٌَُ مًٌََُباًٌَُشًٌَُر
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بًًٌَُثًٌَُ مًٌََُباًٌَُشًٌَُر مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي اليوم بث مباشر في الدوري الإيطالي يلا شوت |كورة اون لاين
يستضيف فريق يوفنتوس مساء اليوم الجمة، نظيره فريق اودينيزي على ملعب ( يوفنتوس ستاديوم ) في إفتتاح مباريات الجولة 27 من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

 بًًٌَُثًٌَُ مًٌََُباًٌَُشًٌَُر مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي اليوم بث مباشر في الدوري الإيطالي يلا شوت |كورة اون لاين


قبل هذا اللقاء، يتواجد فريق يوفنتوس في صدارة الترتيب برصيد 72 نقطة، بفارق 16 نقطة عن نابولي الثاني، ويتواجد اودينيزي في المركز الخامس عشر، ويملك في رصيده 25 نقطة.

بًًٌَُثًٌَُ مًٌََُباًٌَُشًٌَُر مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي اليوم بث مباشر في الدوري الإيطالي يلا شوت |كورة اون لاين
 

يتطلع اليوفي للفوز في هذا اللقاء للإقتراب أكثر من حسم اللقب، وللحصول على دفعة معنوية قبل اللقاء الاوروبي الحاسم أمام أتليتكو مدريد، وسيحاول اودينيزي تحقيق نتيجة مفاجئة.

بًًٌَُثًٌَُ مًٌََُباًٌَُشًٌَُر مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي اليوم بث مباشر في الدوري الإيطالي يلا شوت |كورة اون لاين
 

وستقام المباراة الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت السعودية وتركيا ولبنان والعراق واليمن والبحرين والكويت وقطر وجزر القمر، وستقام المباراة الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الأردن وسوريا وفلسطين والسودان وليبيا ومصر .

بًًٌَُثًٌَُ مًٌََُباًٌَُشًٌَُر مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي اليوم بث مباشر في الدوري الإيطالي يلا شوت |كورة اون لاين
 

وستقام الساعة 8:30 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعة 7:30 بتوقيت موريتانيا وغرينيتش , الساعة 11:30 بتوقيت الإمارات وسلطة عمان , وستنقل المباراة على ( بي إن سبورت 4) ، وسيعلق عليها  ( محمد بركات ) . 
بًًٌَُثًٌَُ مًٌََُباًٌَُشًٌَُر مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي اليوم بث مباشر في الدوري الإيطالي يلا شوت |كورة اون لاين

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