بث مباشر .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وأودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي

يستضيف نادي يوفنتوس منافسه أودينيزي، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي، في ملعب آليانز ستاديوم (تورينو).





وتقام المباراة الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة 21:30 بتوقيت القاهرة.





وتنقل مباراة يوفنتوس وأودينيزي على قناة beIN SPORTS HD 4، بصوت محمد بركات.





ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي وفي جعبته 72 نقطة، ولم يخسر إلى الآن في المسابقة، إذ فاز 23 مباراة، في حين تعادل 3 مرات.





في المقابل حصد أودينيزي 25 نقطة من 6 انتصارات و7 تعادلات، في حين خسر 12 مرة، ويقبع في المركز الخامس عشر.





ويعود آخر فوز لأودينيزي على يوفنتوس إلى أغسطس 2015، عندما فاز 1/0، ومنذ ذلك الحين فاز يوفنتوس في 5 مرات وتعادلا مرة وحيدة.





وتأتي المباراة قبل أن يستضيف يوفنتوس على هذا الملعب منافسه أتلتيكو مدريد الإسباني، في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، علمًا أن رفاق كريستيانو رونالدو خسروا مباراة الذهاب بنتيجة 2/0.





وتحوم الشكوك حول استمرار المدرب ماسيمليانو آليغري مع يوفنتوس، إذ تردد أن رئيس النادي أندريا آنييلي هدد المدير الفني بالإقالة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد.