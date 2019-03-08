"المترو" يكشف حقيقة حريق محطة شبرا الخيمة

نفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اليوم، ما نشره أحد المواقع الإلكترونية تحت عنوان "حريق في محطة شبرا الخيمة"، مؤكدة أن حركة مترو الأنفاق بالمحطة وبخطوط المترو الثلاثة تعمل بانتظام.



وأكدت الشركة، في بيان، أن هذا الخبر عارٍ تماما من الصحة، مشيرة إلى وقوع حريق محدود بجوار سور المحطة من الخارج نتيجة اشتعال النيران في بعض المخلفات.



وطالبت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بتحري الدقة عند نشر أية أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي المهم الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.