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الثقافة
الجمعة 08/مارس/2019 - 08:08 م

"حياة كاملة".. ثقافة جنوب سيناء يحتفى باليوم العالمى للمرأة

حياة كاملة.. ثقافة
حسام الضمرانى
dostor.org/2545262

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة جنوب سيناء.

وأعد قصر ثقافة طور سيناء بمعهد الطور النموذجى فعاليات العروض السينمائية "حياة كاملة - يعيشون بيننا " ضمن احتفالات الفرع باليوم العالمي للمرأة بالتعاون مع الإدارة العامة للسينما، وحضور عدد من طلاب المعهد، وتناول العرض السينمائي قصص حقيقية لشخصيات نسائية لم تستسلم لظروفها القاسية وقررت أن تجتهد وتكون نموذجا إيجابيا للسيدات والرجال.

بينما عقد بيت ثقافة نويبع محاضرة ثقافية بعنوان "التدخين مرض خطير" ألقاها الشيخ حمادة محمود السباعى، إمام وخطيب بمديرية الأوقاف، وبحضور عددًا من رواد الموقع، تناول خلالها التدخين من حيث الأسباب والنتائج المترتبة على التدخين، كما تطرق لأهم وأخطر الأمراض المرتبطة بالتدخين، مختتما بتأثير التدخين البالغ على صحة الإنسان.

كما أعد بيت ثقافة أبو رديس بمدرسة أبو بكر الصديق التجريبية للغات، عرضًا سينمائي بعنوان "يعيشون بيننا" احتفالا باليوم العالمي للمرأة، والذى يدور في إطار درامي يجسد قصة حقيقية لسيدة تتحدى كل الظروف القاسية من أجل أبناءها.

واختتم بيت ثقافة رأس سدر فعاليات ورشة الفنون التشكيلية "الرسم على أسوار المدارس" بمدرسة رأس سدر للتعليم الأساسي، وبمشاركة عددًا من طلاب المدرسة ومدرسوا التربية الفنية بالمدرسة، لتصميم عددًا من الجداريات الفنية على أسوار المدرسة باستخدام الدهانات المتنوعة وفرش الرسم.

بينما نفذ نادى التكنولوجيا بقصر ثقافة طور سيناء، محاضرة فى تكنولوجيا المعلومات بعنوان "كيفية تخزين البيانات بالحاسب الآلي" تناولت المحاضرة الفرق بين البيانات والمعلومات من حيث التعريف والمفهوم، متطرقا لأنواع وحدات التخزين المختلفة، مؤكدًا أهمية القرص الصلب فى تخزين البيانات والمعلومات وسرعة استعداداتها.

"حياة كاملة".. ثقافة جنوب سيناء يحتفى باليوم العالمى للمرأة
"حياة كاملة".. ثقافة جنوب سيناء يحتفى باليوم العالمى للمرأة
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