لايف يلا شوت يوفنتوس وأودينيزي بث مباشر لايف|الاسطورة Livehd7| كالتشيو يوفنتوس ضد أودينيزي لايف HD





يستضيف نادي يوفنتوس منافسه أودينيزي، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي، في ملعب آليانز ستاديوم (تورينو).





لايف يلا شوت يوفنتوس وأودينيزي بث مباشر لايف|الاسطورة Livehd7| كالتشيو يوفنتوس ضد أودينيزي لايف HD





وتقام المباراة الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة 21:30 بتوقيت القاهرة.





لايف يلا شوت يوفنتوس وأودينيزي بث مباشر لايف|الاسطورة Livehd7| كالتشيو يوفنتوس ضد أودينيزي لايف HD





وتنقل مباراة يوفنتوس وأودينيزي على قناة beIN SPORTS HD 4، بصوت محمد بركات.





لايف يلا شوت يوفنتوس وأودينيزي بث مباشر لايف|الاسطورة Livehd7| كالتشيو يوفنتوس ضد أودينيزي لايف HD





ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي وفي جعبته 72 نقطة، ولم يخسر إلى الآن في المسابقة، إذ فاز 23 مباراة، في حين تعادل 3 مرات.





لايف يلا شوت يوفنتوس وأودينيزي بث مباشر لايف|الاسطورة Livehd7| كالتشيو يوفنتوس ضد أودينيزي لايف HD









في المقابل حصد أودينيزي 25 نقطة من 6 انتصارات و7 تعادلات، في حين خسر 12 مرة، ويقبع في المركز الخامس عشر.









لايف يلا شوت يوفنتوس وأودينيزي بث مباشر لايف|الاسطورة Livehd7| كالتشيو يوفنتوس ضد أودينيزي لايف HD





ويعود آخر فوز لأودينيزي على يوفنتوس إلى أغسطس 2015، عندما فاز 1/0، ومنذ ذلك الحين فاز يوفنتوس في 5 مرات وتعادلا مرة وحيدة.





لايف يلا شوت يوفنتوس وأودينيزي بث مباشر لايف|الاسطورة Livehd7| كالتشيو يوفنتوس ضد أودينيزي لايف HD





وتأتي المباراة قبل أن يستضيف يوفنتوس على هذا الملعب منافسه أتلتيكو مدريد الإسباني، في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، علمًا أن رفاق كريستيانو رونالدو خسروا مباراة الذهاب بنتيجة 2/0.





لايف يلا شوت يوفنتوس وأودينيزي بث مباشر لايف|الاسطورة Livehd7| كالتشيو يوفنتوس ضد أودينيزي لايف HD





وتحوم الشكوك حول استمرار المدرب ماسيمليانو آليغري مع يوفنتوس، إذ تردد أن رئيس النادي أندريا آنييلي هدد المدير الفني بالإقالة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد.