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الجمعة 08/مارس/2019 - 08:05 م

فريق 2003 بنادى بنى سويف يفوز على نظيره التليفونات

فريق 2003 بنادى بنى
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2545258

فاز فريق كرة القدم مواليد 2003 بنادي بني سويف الرياضي، على نظيره نادي تليفونات بني سويف بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، على ملعب التربية والتعليم.

تأتي المباراة ضمن منافسات الجولة الثاني لبطولة قطاعات شمال الصعيد، حيث يشارك بني سويف ببطولة القطاعات بعدما فاز الفريق ببطولة منطقة بني سويف لكرة القدم الشهر الماضي.

ويحتل بني سويف صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بالفوز في مباراتين، حيث فاز بالجولة الأولى على نادي بوش، بينما فاز بالجولة الثانية على تليفونات بني سويف.   

ويقود بني سويف جهاز فني مكون من فكري شعبان، مديرًا فنيًا، ومحمود سيد، مدربًا عامًا، وحسن سلامة، مدربًا لحراس المرمى، وشهاب فاروق إداري، وأحمد سعودي أخصائي إصابات وعلاج طبيعي.

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