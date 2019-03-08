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سياسي
الجمعة 08/مارس/2019 - 08:02 م

العبسي: "العذراء" أثبتت أن عطاء وعظمة الأم يقهر الصعاب

الدكتورة منال العبسي،
الدكتورة منال العبسي، رئيس مبادرة المرأة المصرية
محمد الشريف
dostor.org/2545251

تحدثت الدكتورة منال العبسي، رئيس مبادرة المرأة المصرية "مصر المحبة" لدعم مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، عن عظمة السيدة العذراء مريم.

وقالت: شخصيتنا النسائية التى نتحدث عنها اليوم شخصية لها مكانة كبيرة عند رب العالمين، فقد اصطفاها الله تعالى، وليس ذلك فحسب بل خلد ذكراها وأورد قصتها فى كتابه الكريم فى قرآن يُتلى إلى يوم الدين، والأكثر من ذلك أن سُميت سورة فى القرآن الكريم باسمها، ولم يكن تعجب السيدة حنة من مولد ابنتها أنها أنثى هو سبب دهشتها، ولكن لأنها تعلم أن الذكر ليس كالأنثى فى خدمة بيوت العبادة وخاصة بيت المقدس، فخافت أن يحول جنس المولود دون إيفائها بنذرها، وما وعدت به ربها.

وتابعت "العبسي" يقول الصالحون من الحكماء، إن البنات حسنات والبنون نعمة، فالحسنات يُثاب عليها والنعمة يُسأل عنها وما إن رأى الأحبار هذه الوليدة الصغيرة حتى هالهم ما رأوا من جمالها وقبولها والنور الذى كان يشع من وجهها، ومالت قلوبهم نحوها وتنافسوا على كفالتها خاصة وهى من ذرية عمران خير أحبارهم وصاحب صلاتهم، ثم كانت العذراء الأم التى تحملت ما لم تتحمله أم في التاريخ الإنساني.

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