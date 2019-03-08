رابط Bein كورة ستار HD مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد اودينيزي بث مباشر رابط سريع في الدوري الايطالي HD
رابط Bein كورة ستار HD مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد اودينيزي بث مباشر رابط سريع في الدوري الايطالي HD
رابط Bein كورة ستار HD مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد اودينيزي بث مباشر رابط سريع في الدوري الايطالي HD
نفذت الوحدة المحلية لمركز بدر بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وأسفرت الحملة التي ترأسها المهندس أسامة داود، رئيس المدينة، عن إزالة 15 ...
سادت حالة من الاستياء بين أهالي طالبات مدرسة إيزيس الثانوية بنات بالإسكندرية، بسبب التعامل ببطء مع بناتهم، في حادث تسرب غاز الكلور من شركة مياه السيوف، بالإضافة لتكرار الحادث كثيرا، من بينهم مرتين ...
أحبطت الإدارة العامة لجمرك الصادر بميناء الدخيلة في الإسكندرية، محاولة تهريب كمية من جلود الحمير الخام المحظور تصديرها، وفقًا لقرار وزير التجارة والصناعة وقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير. ووردت ...