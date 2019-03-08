مصابو الاختناق بمجمع مدارس السيوف: "الحادثة تكررت 5 مرات.. والمديرة قالت لنا بلاش مياصة"

سادت حالة من الاستياء بين أهالي طالبات مدرسة إيزيس الثانوية بنات بالإسكندرية، بسبب التعامل ببطء مع بناتهم، في حادث تسرب غاز الكلور من شركة مياه السيوف، بالإضافة لتكرار الحادث كثيرا، من بينهم مرتين خلال شهر واحد.



تواصلت "الدستور" مع مصابي حادث تسرب غاز الكلور بمجمع مدارس "السيوف" بالإسكندرية، وبعض الأهالي، حيث قالت الطالبة شروق عادل، 17 سنة، إحدى مصابي تسرب غاز الكلور، إن إدارة المدرسة لم تتحرك إلا بعد حدوث حالات الإغماء بالفعل، وأضافت أنها توجهت لمكتب المديرة لإبلاغها بوجود رائحة الغاز حيث كانت بسيطة في البداية، فنهرتها وقالت لها "بلاش مياصة".



وتابعت "عادل" أن سيارات الإسعاف وصلت بعد ساعة إلا ربع، علمًا بأن هذه المرة الخامسة التي يحدث فيها تسرب الغاز وليس الأمر بجديد.



وقالت الطالبة رحمة إبراهيم، 17 سنة، من المصابين، إنه قبل وصول الإسعاف تم اصطحابهم للوحدة الصحية القريبة من المدرسة لإسعافهم، لكنهم تعاملوا معاملة سيئة، وتابعت: "الممرضة فضلت تضربني بالقلم وتقولي فوقي بلاش دلع"، وأشارت إلى أنها خرجت من المستشفى لكنها لا تزال تشعر بالاختناق وضيق التنفس.



فيما كشفت روان عاطف، الطالبة بالمدرسة، أنهم طلبوا الخروج من المدرسة بسبب الاختناق، وكان الرد بالرفض من مديرة المدرسة، وهو ما أسفر عن حالات الإغماء، مضيفة أن ادارة المدرسة تهتم بنسبة الغياب أكثر من حياة الطالبات، فكان الرد علينا عندما أصابنا الإختناق"بلاش مياصة"، ولم يتحركوا إلا عندما شاهدوا حالات الإغماء.



وقال أحمد عادل شقيق الطالبة "شروق" إحدى المصابات بالاختناق، إنه بعد حدوث حالات الاختناق بالمدرسة بسبب تسرب غاز الكلور، استنجدت بمديرة المدرسة، التي لم تتخذ أي إجراء، وأضاف أنه بعد علمه بالأمر أسرع إلى المدرسة، للاطمئنان على شقيقته، لأنها أصيبت بالاختناق قبل ذلك 3 مرات آخرها منذ ثلاثة أسابيع.



وتابع "عادل" أنه أسرع بشقيقته إلى الوحدة الصحية القريبة من المدرسة، وفوجئ بالبنات ملقون على الأرض، ولا يوجد إسعافات لهم، فالوحدة ليست مجهزة لاستقبال هذا العدد من الحالات والتي كانت تزيد عن 40 حالة، مضيفا أن الإسعاف نقلت شقيقته وطالبة أخرى تدعى "رحمة" إلى مستشفى جمال عبد الناصر، وكان هناك اهتمام بالحالات، لكن بعد زيارة المحافظ تبدل الأمر وتم إخراج شقيقته من العناية المركزة دون معرفة حالاتها، وتابع: طالبنا من المستشفى تقريرا طبيا أو أن يبلغنا أحدهم بحالة المريضة، لكنهم لم يلتفتوا لنا.



ويستكمل: "خرجنا من المستشفى مع أن اختي كانت لسة تعبانة وديناها لدكتور قال لازم تتنقل مركز السموم"، مضيفا: وصلنا المستشفى الميري الجامعي، وواجهنا أسوأ معاملة وتم إيداع شقيقتي بمركز السموم، لكنها طلبت أن تخرج بسبب المعاملة السيئة وعدم الرعاية التي تتلقاها.



وطالب أحد الأهالي، باتخاذ إجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب، فالكثير من أولياء الأمور وهو أولهم، لم يخاطروا ببناتهم مرة أخرى وسوف يتغيبون عن الدراسة حفاظًا على أرواحهم، مضيفا أن مجمع السيوف يحتوي على 11 مدرسة بداية من الابتدائي إلى المرحلة الثانوية، فكيف يكون التعامل مع الأطفال الصغار في ظل هذا الحدث الذي تكرر عدة مرات.