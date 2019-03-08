ترامب يتهم الحزب الديمقراطي بـ"معاداة إسرائيل واليهودية"

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، الحزب الديمقراطي الأمريكي بأنه "معادٍ لإسرائيل" و"معادٍ لليهودية"، وذلك بعد تصويت مجلس النواب بأغلبية ساحقة لصالح قرار يدين أشكال الكراهية بوجه عام وضد اليهود والمسلمين بدلا من إدانة تصريحات وصفتها جماعات ضغط يهودية بأنها معادية للسامية من جانب نائبة ديمقراطية مسلمة بالكونجرس.



وفي تصريحات للصحفيين فور مغادرته البيت الأبيض متجها إلى ألاباما للوقوف على آثار الإعصار المدمر الذي ضرب الولاية، هذا الأسبوع، قال ترامب: "اعتقدت أن تصويت الأمس من جانب مجلس النواب كان عارا، وكذلك يعتقد كل شخص آخر إذا حصلتم على إجابة أمينة"، حسب ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة (واشنطن بوست).



ورأى ترامب أن التصويت كشف شيئا أكبر عن الديمقراطيين، مؤكدا أنهم أصبحوا "حزبا معاديا لإسرائيل" و"معاديا لليهودية، وهذا أمر سيئ جدا"، على حد تعبيره.



تأتي تصريحات ترامب بعد يوم من تصويت الكونجرس بأغلبية 407 عضوا مقابل 23 لصالح نص يدين ما يعرف بـ"معاداة السامية" والتمييز ضد المسلمين على قدم المساواة، في تحول عن المشروع القرار الذي كان مقترحا قبلها، والذي اقتصر فقط على إدانة "معاداة السامية".



ولم يتضمن قرار مجلس النواب أية إشارة إلى تصريحات النائبة المسلمة المتحدرة من أصول عربية إلهان عمر -التي صوتت أيضا لصالح القراروالتي وُصفت من جانب جماعات ضغط يهودية بكونها تنطوي على معاداة للسامية.



كانت إلهان عمر النائبة الوحيدة المحجبة وإحدى أول نائبتين مسلميتين انتُخبتا في مجلس النواب، قد اعتبرت، الأسبوع الماضي، أن بعض أفراد مجموعات الضغط والبرلمانيين يشجعون على "الولاء لدولة أجنبية"، في إشارة إلى "لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية" (آيباك)، مجموعة الضغط الرئيسة المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة.