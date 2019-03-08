وزيرة الثقافة: قصر ثقافة الأنفوشي ساهم في تشكيل وجدان أهل الإسكندرية

قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، إن قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية ساهم في تشكيل وجدان أهل الإسكندرية وخدمته على مدار أكثر من نصف قرن.



ووجهت عبد الدايم خلال افتتاح معرض "المرأة والأمومة" الذي يُقام بقصر ثقافة الأنفوشي اليوم الجمعة بضرورة الحفاظ على القيمة التاريخية له باعتباره أول قصر ثقافة يُشيَّد على أرض مصر.



وتفقدت الوزيرة مبنى القصر ومسرحه وقاعات التدريب، وأشادت بمستوى الأعمال الفنية التي يعرضها القصر، وخاصة من الفنانات التشكيليات بالإسكندرية، وطالبتهن بمزيد من الإنتاج في المرحلة المقبلة وأن تستمر معارضهن طوال العام.



ويضم المعرض، الذي تم تنظيمه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أكثر من 45 عملًا فنيًا ما بين تصوير زيتي وفوتوغرافي ونحت بأنواعه وجرافيك لمجموعة من الفنانين التشكيليين وعدد من رواد القصر.