النفط يعمق خسائره لـ3.5% بعد بيانات سلبية

عمقت أسعار النفط من خسائرها لأكثر من 3.5% خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع بيانات سلبية تشير إلى تباطؤ النمو في أكبر اقتصاديين في العالم.



وتعرض الخام للضغط مع بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي قد أضاف وظائف بأقل من وتيرة في 17 شهرا.



كما أعلنت الصين اليوم أن صادراتها في شهر فبراير الماضي انخفضت بنسبة 20.1%، بعد أن قفزت بنحو 9.1% في يناير السابق له.



ومن المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز" بيانات منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة عن الأسبوع الذي ينتهي اليوم.



وفي سياق منفصل، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الأسبوع الجاري زيادة المخزونات في الولايات المتحدة بمقدار 7.1 مليون برميل إلى 452.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 1 مارس.