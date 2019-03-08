ريهام عبد الغفور تكشف دورها فى مسلسل "زى الشمس"

تواصل الفنانة ريهام عبد الغفور تصوير مشاهدها في مسلسل "زي الشمس" للمخرجة كاملة أبو ذكرى داخل أحد الأستديوهات الكبرى للحاق بعرضه في السباق الرمضاني المقبل.



وأكدت عبد الغفور في تصريحات لها، أنها تقدم شخصية تدعي "فريدة" فهى ليس من السهل تشخيصها ففي أغلب الأحيان تظهر تعبيراتها غامضة ومتحررة ومثقفة وغيرها التي سترونها أثناء المشاهدة.



وأشارت إلى أنها تعمل بوظيفة فنانة تشكيلية ونجلة الفنانة سوسن بدر وشقيقة الفنانة دينا الشربيني والتي تعمل محامية ومعظم وأغلبية مشاهدها مع الفنان أحمد السعدني وأحمد مالك وجمال سليمان.



واختتمت أن العمل ينتمى إلى نوعية الإثارة والتشويق وهو مأخوذ من فكرة مسلسل إيطالي Sisters.



جدير بالذكر أن مسلسل "زي الشمس" من إنتاج Mbc studios للمنتج محمد مشيش ومن سيناريو وحوار مريم نعوم وإخراج كاملة أبو ذكرى.