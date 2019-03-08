فشل الوقفة الإخوانية أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف

فشلت الوقفة الاحتجاجية التى حاولت جماعة الإخوان الإرهابية تنظيمها أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف.



وكان التنظيم الإرهابي دعا إلى وقفة أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان في جنيف لتشويه الأوضاع فى مصر، والمطالبة بعودة رئيسهم المعزول محمد مرسى لكن لم يستجب سوى عشرات المرتزقة الذى حصل كل منهم على حوالى ٢٠٠٠ فرنك سويسرى، ورغم المقابل المادى الكبير فشل الحشد ولجأ الإخوان إلى الإيرانيين، والمورتانيين، والسودانيين، وعدد من مهاجرى شمال إفريقيا الذين حضروا من الضواحى للمشاركة، بناء على تعليمات التنظيم حتى لا تهتز ثقه الإخوان فى مصر بقدرتهم على الحشد.



وظهر خلال الوقفة أن عدد الإخوان المصريين فى الوقفة لم يتعدِ الـ10%، وهم المنظمين لها ومعظم المشاركين جنسيات أخرى.