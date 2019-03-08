وزير المالية: نجحنا في تحقيق فوائض أولية لأول مرة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم تنفيذ جزء من استراتيجية الدين العام، وأهمها إطالة عمر الدين.



وأضاف "معيط"، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية، اليوم، أنه سيتم التركيز على طرح سندات الخزانة بشكل أكبر من أذون الخزانة، مشيرا إلى أن السندات الدولارية طويلة الأمد قد لاقت إقبال أكبر من نظيرتها القصيرة.



وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية نجحت في تحقيق فوائض أولية لأول مرة، وتعمل على إعادة هيكلة الدين.



ولفت إلى أن الوزارة تسعى لخفض تكلفة الدين العام والتي بلغت ٥٤١ مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري ٢٠١٨٢٠١٩.

