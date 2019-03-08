"قومى المرأة" ببنى سويف يعقد لقاء لـ220 سيدة بكنيسة الثلاث قديسين

عقد فرع المجلس القومى للمرأة ببني سويف، اليوم الجمعة، لقاءً بكنيسة الثلاث قديسين لـ٢٢٠ سيدة، وذلك مناقشة دور المرأة في المجتمع والتأكيد على الترابط الأسرى ومناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية.



وقالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، إن اللقاء يأتى استكمالًا للأنشطة التي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وذلك في إطار الاحتفال بمرور ١٠٠ عام على تاريخ نضال المرأة المصرية منذ عام ١٩١٩ وحتى ٢٠١٩ الحالى.



وأكدت خلال اللقاء أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة وعمل مشروعات صغيره للسيدات والتنسيق مع مديرية الزراعة لتدريب الراغبات في عمل مشروعات تصنيع غذائي وتجفيف الخضروات.