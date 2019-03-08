القاهرة : الجمعة 08 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
مصر
الجمعة 08/مارس/2019 - 06:05 م

القوات المسلحة تحتفل بـ"يوم الشهيد".. غدًا

القوات المسلحة تحتفل
أ ش أ
dostor.org/2545193

تحتفل مصر والقوات المسلحة، غدًا بـ"يوم الشهيد"، الذى يوافق التاسع من شهر مارس من كل عام، ليكون يوما احتفاليا بذكرى الشهداء الأبطال، وهو يوم ذكرى استشهاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق أول عبدالمنعم رياض.

ويعتبر الفريق أول عبدالمنعم رياض أحد أشهر العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين، وشارك في حروب عدة من بينها حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثى عام 1965، وحرب الاستنزاف حتى استشهد يوم 9 مارس ‏1969‏، خلال تفقد جنوده على خط قناة السويس، ليتحول يوم 9 مارس إلى يوم الشهيد في مصر.

وقال مدير جمعية المحاربين القدماء اللواء أركان حرب باسم عزت علام، فى مؤتمر صحفي، إن اختيار يوم التاسع من مارس من كل عام ليكون يوما للشهيد، يأتي تأكيدا أن جميع أفراد القوات المسلحة بدءا من القائد العام للقوات المسلحة حتى أحدث جندي، يتمنون الشهادة، مشيرا إلى أن الفريق عبدالمنعم رياض ضرب أروع مثال على ذلك، رغم أنه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحىة في ذلك الوقت، إلا أنه كان دائما في الصفوف الأمامية، تأكيدا على تلاحم القائد مع جنوده بالصفوف الأمامية في الميدان الأمر الذي أدى لاستشهاده.

وأشار اللواء علام إلى أنه من المقرر أن يقوم القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، ومدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، وكبار قادة القوات المسلحة، وبعض القادة السابقين بوضع أكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بهذه المناسبة.

وأضاف أنه سيتم تنظيم فعاليات عدة بهذه المناسبة، منها إقامة مهرجان رياضي بجهاز الرياضة للقوات المسلحة، يتم خلاله إقامة مباريات ودية في كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والعدو بالكراسي المتحركة "تتابع" بين فرق الجمعية، بجانب عروض أخرى للموسيقات العسكرية كما سيتم أيضا إقامة معرض فني للمحاربين القدماء بفرع "الوفاء والأمل" بمدينة نصر خلال الفترة من 14 إلى 23 مارس الجاري لعرض إبداعات وأعمال المحاربين القدماء.

وأضاف اللواء علام أنه سيتم كذلك عقد ندوة تثقيفية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، يتم خلالها تكريم بعض قدامى قادة القوات المسلحة وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأم المثالية والأب المثالي على مستوى أسر الشهداء ومصابي العمليات.

وأكد أن هناك توجيهات من القيادة السياسية والقيادة العامه للقوات المسلحة بشأن تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بالشكل الذي يتناسب مع التضحيات التي قدموها فداء لثرى الوطن، بخلاف التطوير الدائم والمستمر لأوجه التكريم والتواصل معهم فى مكان اقامتهم، بجانب التنسيق مع الجهات المعنية بالقوات المسلحة للتواصل مع نظيرتها من الجهات المدنية لحل المشاكل وتذليل الصعاب التي تواجههم.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

منذ اسبوع

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

منذ أقل من شهر

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية

منذ أقل من شهر

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا

الآن

تباين أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع المنقضى

وزيرا الاقتصاد والبنية التحتية في تشاد: السيسي يقود إفريقيا نحو التنمية

"مميش": تشغيل ساحات الأرصفة الجديدة ببورسعيد منتصف 2020

40 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى والقناصة الإسرائيلية تترصد

ads
الأكثر قراءة

بالتفاصيل..عبدالله السعيد فى الزمالك الموسم القادم رسميًا

مشروع قانون جديد بتقليل سن المعاش إلى 60 عامًا

مشاهدة مباراة الاسماعيلى ضد مازيمبى بث مباشر

مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر اليوم 8-3-2019 فى دوري ابطال افريقيا

ألبومات الصور

التحفظ على كمية كبيرة من جلود الحمير بميناء الإسكندرية (صور)

"قومى المرأة" ببنى سويف يعقد لقاء لـ220 سيدة بكنيسة الثلاث قديسين

بالصور.. شروخ وتصدعات بكوبرى 14 مايو تثير ذعر أهالى الإسكندرية

تكثيف حملات تفتيشية على مطاعم وفنادق أسوان تزامنا مع ملتقى الشباب

رياضة

مدير استاد بورسعيد‪:‬ الملعب جاهز لاستضافة «كان 2019»

جاتوزو: الميلان يحتاج لرفع مستوى الأداء أمام كييفو

فالفيردي: أزمة "ريال مدريد" جرس إنذار لبرشلونة

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

بالتفاصيل..عبدالله السعيد فى الزمالك الموسم القادم رسميًا

مشروع قانون جديد بتقليل سن المعاش إلى 60 عامًا

مشاهدة مباراة الاسماعيلى ضد مازيمبى بث مباشر

مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر اليوم 8-3-2019 فى دوري ابطال افريقيا

ads
كشكول

غدًا.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية لثورة 1919

"نشر قيم النزاهة والشفافية" دورة تدريبية لعمداء ووكلاء جامعة حلوان

صحة إسنا تكشف حقيقة إصابة أطفال بالمدارس بعد تطعيم السمنة

سفراء الأزهر يقدمون دورة تأهلية لطلاب فرع أسيوط

مدن أسيوط تعقد ندوة بعنوان "أترك أثرا" لطالبات الجامعة

الأمصار

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطي بسبب إسرائيل

بلجيكا توجه صدمة قوية لنظام إردوغان

إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في تظاهرات قرب حدود غزة

خلال استعداده لفرح ابنته.. وفاة وزير صومالي فجأة بدبي

الحزب الحاكم بالجزائر ينفي استقالة نواب وانضمامهم للاحتجاجات

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

نجاح انفصال كبسولة شركة "سبيس إكس" عن محطة الفضاء الدولية

جولات القيادة الذاتية تحظى بشعبية متزايدة في الصين

اليونان تحتفي بذكرى السياسية البارزة ميلينا ميركوري

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

الإصابة بالبدانة لوقت طويل تزيد فرص تعرض المسنين للخرف

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎