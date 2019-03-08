السيسي يجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا مع كبار قادة القوات المسلحة والشرطة؛ عقب أداء الرئيس صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود.



بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، كذلك الجهود المبذولة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية بشمال سيناء وتأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.



وأشاد الرئيس بما تبذله القوات المسلحة والشرطة من مهام للحفاظ على الوطن وشعبه العظيم، كذلك مجهوداتهم فى دعم ركائز البناء والإستقرار والتنمية بكافة ربوع مصر.



واختتم الرئيس السيسي الاجتماع بتقديم التحية لأسر شهداء الوطن الذين لولا تضحياتهم لما وصلت الدولة المصرية إلى مزيد من التقدم والاستقرار.