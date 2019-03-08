جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلي مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط تهريب عدد من أجهزة التنصت والتتبع GPS بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته، ولأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998م والتعليمات الأمنية وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.



ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من مطار القاهرة لبرج العرب (دولى داخلي) اشتُبه فى الراكب المصرى "ح. ر. أ"، قادم من أثينا حيث بدت عليه علامات القلق والارتباك، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه شريف حسن مأمور الفحص فتبين وجود أجسام معتمة أكدت الاشتباه.



وبالعرض على أيمن فوزي مدير إدارة التعريفة والقائم بأعمال مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من محمود الجزار وعاصم صومع ومصطفى حسين مأموري الحركة ومجدي عباس رئيس قسم مكافحة التهريب تحت إشراف وليد عيسي وسامي الزغبي رؤساء الوردية وبحضور طارق عبد المنعم رئيس قسم الأمن الجمركي لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا حيث تبين وجود 5 أجهزه تنصت وتتبع ( GPS) و5 فلاشة ميمورى مزودة بميكرفون وبها إمكانية التسجيل.



قرر محمود فرغلي مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 19 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.