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عالم
الجمعة 08/مارس/2019 - 05:33 م

"سوريا الديمقراطية": نستأنف القتال في الباغوز غدا إذا لم يخرج أحد من المنطقة

سوريا الديمقراطية:
أ ش أ
dostor.org/2545176

أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي، اليوم الجمعة، أن قوات "قسد" ستستأنف الهجوم على منطقة الباغوز، آخر جيب لتنظيم "داعش" شرق سوريا، إذا لم يخرج المزيد من المدنيين أو المقاتلين بحلول ظهر غد السبت.

وقال بالي في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، إنه منذ يوم أمس الخميس، لم يخرج أحد من المدنيين أو المقاتلين من منطقة الباغوز، مؤكدا أن قوات سوريا الديمقراطية ستستأنف هجومها على المنطقة بحلول ظهر يوم غد السبت إذا لم يخرج أحد من المدنيين أو المقاتلين الموجودين هناك.

كانت قوات "سوريا الديمقراطية" أعلنت، الشهر الماضي، شن المعركة النهائية للسيطرة على البلدة الواقعة تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، لكنها أبطأت الهجوم للسماح للمدنيين بالمغادرة.

بدورها، أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أن أكثر من 62 ألفا نزحوا بسبب القتال في آخر جيب لـ"داعش" في سوريا، وتدفقوا على مخيم الهول في سوريا، مشيرة إلى أن 5200 وصلوا في الفترة من الـ5 إلى الـ7 من شهر مارس الجاري، وأنه من المتوقع توافد المزيد من النازحين.

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