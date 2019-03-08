جاتوزو: الميلان يحتاج لرفع مستوى الأداء أمام كييفو

قال المدير الفني لفريق نادي إيه سي ميلان الإيطالي، جينارو جاتوزو، إن على لاعبي الروسونيري رفع مستوى أدائهم خلال مواجهتهم كييفو غدا السبت ضمن منافسات الدوري الإيطالي "سيري آ".



وأضاف جاتوزو، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" اليوم الجمعة، أن "المباراة ستكون صعبة للغاية خاصة لأن كييفو يلعب جيدا ولا يوجد ما يخسره"، مشيرا إلى أن اللقاء سيتطلب أداء كبيرا وقتالا من جانب الميلان.



وأوضح جاتوزو أنه لا مجال لارتكاب الأخطاء أمام كييفو، بل أنه من الضروري إظهار شخصية الميلان، في ضوء احتلال فريقه المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.