"حماس": مصر ناقشت آلية التخفيف عن المسافرين بمعبر رفح

قالت حركة حماس الفلسطينية، إن الأسبوع المقبل سيشهد حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا بزيارة العديد من الوفود لقطاع غزة المحاصر، في إطار تواصل العمل من أجل كسر الحصار والتخفيف من المعاناة.



وأضافت حماس، أن الوفد الأمني المصري بصحبة فريق من أمن غزة، زار أمس الخميس، معبر رفح على الجانبين الفلسطيني والمصري وناقشا آليات التخفيف عن المسافرين من وإلى غزة عبر مصر، حسبما نشر المركز الفلسطيني للإعلام.



وينظم الفلسطينيون، اليوم، "جمعة المرأة"، ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى، التي انطلقت منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 250 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 29 ألفا آخرين.



ويحاول جيش الاحتلال الاستعداد لمواجهة "مليونية الأرض"، المقرر تنظيمها يوم 30 مارس الجاري، والتي تتزامن مع ذكرى "يوم الأرض"، وكذلك الذكرى الأولى لانطلاق مسيرات العودة الكبرى.