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الجمعة 08/مارس/2019 - 05:27 م

فالفيردي: أزمة "ريال مدريد" جرس إنذار لبرشلونة

المدير الفني لفريق
المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني إرنستو فالفيردي
أ ش أ
dostor.org/2545169

حذر المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني إرنستو فالفيردي، من أن أزمة الغريم التقليدي ريال مدريد تعد جرس إنذار لـ "البارسا" ودليلا على أنه لا يوجد أمان في كرة القدم.

وقال فالفيردي - في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الجمعة - "نعلم بأن الأشياء يمكن أن تتغير في الكرة خلال أسبوع.. ولا يوجد ما يمكن قوله بشأن الأزمة في ريال مدريد".

وأضاف مدرب برشلونة "عندما ترى الفرق تخرج من دوري الأبطال بعد تحقيق نتائج تعطيها الأفضلية في مباريات الذهاب مثلما حدث مع الريال وباريس سان جيرمان، يتضح مدى صعوبة الأمر.. فمن الصعب الفوز وعلينا الحذر لأنه لا يوجد أمان".

ورفض فالفيردي استبعاد ريال مدريد من السباق على لقب "الليجا" الإسبانية، قائلا "بالطبع لا أستبعدهم.. انطلاقا من الاحترام ونظرا لأنه حسابيا لا يزال هناك 36 نقطة للقتال من أجلها".

وحول مواجهة رايو فاييكانو غدا في الدوري الإسباني، أوضح فالفيردي أن "موقف رايو صعب ونحن بحاجة إلى عدم نسيان إمكانية تحقيق الفرق المتواجدة في أسفل الجدول للمفاجآت في هذه المرحلة من الموسم"، مشددا على أهمية النقاط الثلاث كما كان الحال في مواجهتي ريال مدريد وإشبيلية.

وأشار مدرب برشلونة إلى أنه لا توجد مشكلة في عودة ليونيل ميسي إلى منتخب بلاده الأرجنتين، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يقلقه على الإطلاق.

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