السبسى يبحث مع المبعوث الأممى بليبيا آخر مستجدات الأزمة

بحث الرئيس التونسي، الباجى قايد السبسي، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود الأممية والإقليمية المبذولة من أجل دفع العملية السياسية في ليبيا.



وأكد الرئيس التونسى، في بيان اليوم الجمعة، أهمية دور دول الجوار المباشر، مصر وتونس والجزائر، في دعم وإنجاح جهود الأمم المتحدة من أجل التقدّم بالعملية السياسية في ليبيا، ودفع مختلف الأطراف نحو الحوار والتفاهم.