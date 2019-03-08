"ريال مدريد" يرصد 350 مليون يورو لضم نيمار

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن نادي ريال مدريد يستعد لدفع 350 مليون يورو للحصول على خدمات المهاجم البرازيلي نيمار من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي لا يزال يرتبط معه بعقد يتبقى منه ثلاثة أعوام.



وأضافت الصحيفة في تقرير اليوم الجمعة، أن نيمار يعد اللاعب الذي يريده رئيس النادي المدريدي فلورنتينو بيريز، من أجل مساعدة الفريق على الخروج من المأزق الذي يمر به بعد الهزائم التي تعرض لها في أسبوع واحد أمام برشلونة في بطولتي الدوري والكأس، وتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 أمام إياكس الهولندي.



ووفقا للصحيفة فإن بيريز يرغب بأن يكون نيمار اللاعب الأغلى في كوكبة النجوم الجديدة بالنسبة للفريق، وبالفعل جرى اتصال من جانب إدارة "الميرينجي" بالمهاجم البرازيلي للتعبير عن نواياه.



ويأتي الاهتمام بالتعاقد مع نيمار وسط شكوى قائد الفريق سيرجو راموس، من الأخطاء في التخطيط من جانب بيريز عقب رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دون إحضار بديل له.



وأوضحت الصحيفة أن بيريز يضع تصورا لإبرام صفقة نيمار لكي يلعب في مدريد بعقد لمدة 5 أعوام خاصة أنه لاعب مميز قادر على إثارة حماس واهتمام الجماهير.