مسئول أممي: الأمم المتحدة ملتزمة بدعم لبنان في تنفيذ التنمية المستدامة

أكد المنسق الخاص المقيم للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، التزام المنظمة الأممية دعم لبنان في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.



وقال المنسق الأممي المقيم، في تصريح له عقب لقاء عقده ظهر اليوم مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، إنه تم التطرق إلى برنامج عمل الحكومة الجديدة في لبنان، مشيرا إلى التزام الأمم المتحدة بالتنسيق لموائمة كل النشاطات الخاصة بمنظماتها العاملة في لبنان مع أولويات الحكومة لضمان النمو المستدام.



من ناحية، أعلنت موفدة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالإعاقة والمعوقين ماريا ساليداد سيسترناس، عقب اجتماعها مع وزير الخارجية، أنه سيتم إطلاق حملة الشرق الأوسط الخاصة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقات، والتي تتضمن أهمية التوعية من أجل حسن معاملة ذوي الإعاقة وإلغاء سوء المعاملة والعنف تجاههم.



وأشارت إلى أنها بحثت مع الوزير باسيل أهمية مصادقة لبنان على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، والتي صادق عليها حتى الآن 177 دولة. مضيفة: "لبنان معروف بريادته في المنطقة ومهم جدا أن يوقع على هذه الاتفاقية ويصادق عليها".