لاسارتى: جاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فيتا كلوب

أكد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة غد السبت أمام فيتا كلوب الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وقال المدير الفني، خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: مباراة الغد ليست لها علاقة بنتيجة اللقاء الأول الذي جمع بين الفريقين في مصر، خاصة أن الأهلي اعتاد دائمًا على النظر للأمام والتعامل مع الأمور خطوة خطوة، والتفكير في كل مباراة على حدة.



وأضاف أن الأهلى سيخوض مباراة الغد لتحقيق الفوز وجمع نقاطها الثلاث من أجل التأهل إلى دور الثمانية.



وأشار إلى أنه يعرف فريق فيتا كلوب جيدًا، ويدرك مدى قوته على ملعبه وأمام جماهيره الغفيرة، مؤكدا أن خبرة لاعبي الأهلي كافية للتعامل مع كل الظروف المحيطة بالمباراة.



وشدد على أنه تحدث مع اللاعبين عن أهمية المباراة وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية، وقام بشرح المهام المطلوبة من كل لاعب وفقا لخطة المباراة ونقاط القوة والضعف في الفريق المنافس؛ لإدراك الفوز دون النظر لأية صعوبات أخرى قد تواجه الفريق من ضغط الجماهير أو أرضية الملعب المغطاة بالترتان.