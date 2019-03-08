مشاهدة مباراة الإسماعيلى ومازيمبى اليوم فى دورى أبطال أفريقيا يوتيوب
مشاهدة مباراة الإسماعيلى ومازيمبى اليوم فى دورى أبطال أفريقيا يوتيوب
مشاهدة مباراة الإسماعيلى ومازيمبى اليوم فى دورى أبطال أفريقيا يوتيوب
شن قسم مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، حملات تفتيشية على الفنادق والمطاعم، للتأكد من سلامتها وموافاتها للاشتراطات الصحية، وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي مدير المديرية، وإشراف ...
يعد حي" أثر النبي" بمنطقة دار السلام من أقدم أحياء القاهرة، حيث يعود إلي العصر المملوكي، ويرجع سبب التسمية إلى وجود حجر علي شكل قدم يعتقد أنه يعود للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويوجد به مسجد له نفس ...
حرص مصطفى العجمي القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، على متابعة غرس 67 شجرة بالمدرسة المصرية اليابانية بالمنتزه، بحضور عادل عبد الوارث مدير عام التعليم الفني، ودكتور سامي فضل مدير ...