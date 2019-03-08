مشاهدة مباراة الإسماعيلى ومازيمبى اليوم فى دورى أبطال أفريقيا يوتيوب

تلقى اتحاد الكرة موافقة الجهات الأمنية على حضور جماهير لمباراة الإسماعيلى ومازيمبى بطل الكونغو، المقرر لها السادسة مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

مشاهدة مباراة الإسماعيلى ومازيمبى اليوم فى دورى أبطال أفريقيا يوتيوب





ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بعد تسجيل ثلاثة أهداف واستقبال 9 أهداف، ويتصدر شباب قسنطينة الجزائرى جدول ترتيب المجموعة بـ10 نقاط، ثم مازيمبى الكونغولى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ثم الأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط .





مشاهدة مباراة الإسماعيلى ومازيمبى اليوم فى دورى أبطال أفريقيا يوتيوب





ورغم أن كل المؤشرات تؤكد أن تلك المواجهة بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة للدراويش بعد فقدانه الأمل فى التأهل إثر حصوله على نقطة وحيدة من خوض 4 مباريات، إلا أن الواقع يؤكد أن الدراويش مازال بإمكانهم الحصول على تذكرة الصعود لدور الثمانية لدورى الأبطال الأفريقى، وأنها فرصة تشبه المعجزة.





مشاهدة مباراة الإسماعيلى ومازيمبى اليوم فى دورى أبطال أفريقيا يوتيوب





الدراويش يلزمه أولًا الفوز على مازيمبى الكونغولى بفارق 3 أهداف، لأنه خسر فى الكونغو بثنائية دون رد، وفى هذه الحالة يصل الإسماعيلى إلى 4 نقاط، ويحتاج إلى فوز قسنطينة على الأفريقى ليصبح رصيد بطل مصر 4، وبطل تونس 4 نقاط أيضًا والفريق الكونغولى 7 نقاط، وفى هذه الحالة سيحتاج الإسماعيلى إلى هدية جزائرية أخرى فى غاية الصعوبة، بفوز قسنطينة على مازيمبى فى عقر داره، وفوز الإسماعيلى على الأفريقى فى تونس؛ ليتساوى الإسماعيلى مع مازيمبى ويصعد الإسماعيلى بالمواجهات المباشرة.

مشاهدة مباراة الإسماعيلى ومازيمبى اليوم فى دورى أبطال أفريقيا يوتيوب