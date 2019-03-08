إصابة 10 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، منذ قليل، إصابة 10 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، حسبما نشر المركز الفلسطيني للإعلام.



وينظم الفلسطينيون، اليوم، "جمعة المرأة"، ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى، التي انطلقت منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 250 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 29 ألفا آخرين.



ويحاول جيش الاحتلال الاستعداد لمواجهة "مليونية الأرض"، المقرر تنظيمها يوم 30 مارس الجاري، وتتزامن مع ذكرى "يوم الأرض"، وكذلك الذكرى الأولى لانطلاق مسيرات العودة الكبرى.