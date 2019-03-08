"سنة أولى شهيد".. أهالى الأبطال: "لو عندنا١٠ أولاد ما يغلوش على مصر"
تحتفل مصر، غدا، بذكرى «يوم الشهيد» الذى يوافق التاسع من مارس كل عام،
تكريمًا للأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الدفاع عن وطنهم، ولكى يعيش
أبناؤه فى أمان وسلام بعيدًا عن العمليات الإرهابية لـ«جماعات الموت».
اختيار ٩ مارس للاحتفال بـ«يوم الشهيد» جاء لكونه اليوم الذى استشهد فيه الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أثناء حرب الاستنزاف، خلال تصدره الخطوط الأمامية فى مواجهة العدو الإسرائيلى.
وخلال العمليات البطولية على أرض سيناء، فى السنوات الماضية، روت هذه الأرض دماء العديد ممن ورثوا عن الفريق عبدالمنعم رياض التضحية والفداء وحب الوطن، ورغم أن الذكرى تبعث فى قلوب محبيهم حزنًا شديدًا كل عام، فإنها تُزيد من فخرهم بهؤلاء الأبطال.
«الدستور»، خلال السطور التالية، تلتقى عددًا من أهالى الشهداء الذين استشهدوا قبل عام واحد، لنرصد حكايات بطولاتهم، وما قدموه من أجل مصر، وننقل ما تعيشه أسرهم فى فراقهم.
زوجة مرسى العباسى: خدمَ سنة ونصف فى سيناء دون معرفتى
وصفت «سهام» أرملة الشهيد المقدم مرسى العباسى، شهيد العملية الشاملة «سيناء ٢٠١٨»، زوجها الراحل بـ«ملاك فى البيت وأسد فى عمله لم يخش الموت يومًا»، كاشفة عن أنه قضى عامًا ونصف العام «خدمة فى سيناء»، دون أن يبلغها. وبينت «سهام» أن «العباسى»، الذى استشهد فى ٢٦ مارس الماضى، عمل فترة فى الإسماعيلية، ثم أخبر قادته رغبته فى المشاركة فى «العملية الشاملة»، الأمر الذى تطلب تقليص إجازاته وتباعدها، والعودة إلى العمل على نحو مفاجئ على غير المعتاد.
وأضافت أن «العباسى» الذى استشهد فى سن الثانية والثلاثين، مكث طويلًا فى إجازته الأخيرة، وكان مصابًا فى العملية الشاملة، لكنه أخفى عنها وأبلغها أن سبب الإصابة «وقوعه من فوق الدبابة»، ثم فاجأ «العباسى» زوجته بـ«الخروج معًا» فى نزهة وتنفيذ حفل عيد ميلاد لها ولابنه فى غير توقيتهما، مودعًا الكثير من أصحابه وأقاربه وعددًا من الذين لم يتواصل معهم منذ فترة.
وأوضحت أن الشهيد سبق إصابته ودخل على إثرها المستشفى أكثر من مرة، ثم يعود بعد ذلك إلى موقع العمل، إلى أن أصيب بتلوث الجرح، أدى إلى «غرغرينة»، مضيفة أنه اتصل بها فى آخر المحادثات ليؤكد لها أنها آخر «السفريات» بعد أن طلب المشاركة فى المداهمة لتكون الأخيرة له، لينقل بعدها إلى القاهرة، ويعدها «عندما أعود، سنسافر معًا وابننا عبدالرحمن (بودى) فسحة لتعويض الفترة الطويلة التى غبتها عنكم».
وروت أرملة الشهيد، كيف تجيب عن سؤال ابنها البالغ ٣ سنوات عن غياب أبيه، بأن والده بطل ذهب لكى يبنى له قصرًا به الخيرات و«كل الحاجات التى تحبها»، خاصة أن الراحل كان محبًا للخير، يداوم على التبرع شهريًا لمعهد الأورام، ومساعدة المحتاجين.
وأردفت أن «العباسى» تمتع بقدر كبير من السلام الداخلى وطيبة القلب، أكسبته محبة الجميع، وكان على قناعة أن «الشهادة هى التى تختار أصحابها»، مطالبة بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى لاسم الشهيد، ليعرف ابنها أن مصر لم تنس تضحيات والده.
زوجة محمود زيادة: محتفظة بتيشيرت رحيله حتى الآن
«مازلت محتفظة بالتيشيرت الذى كان يرتديه».. بهذه الكلمات بدأت بسمة عبدالنبى، زوجة الشهيد الرائد محمود طلعت زيادة، حديثها عن زوجها، معربة فى الوقت ذاتها عن تمنياتها بأن يتم تكريمه من قبل الدولة حتى تدخل الفرحة قلب ابنتيه «ماليكا»، و«تاليا».
واستشهد «زيادة» ابن محافظة الإسكندرية، أثناء عملية تمشيط بمنطقة «جبل الحلال» فى سيناء، بعد اشتباك بالرصاص مع مجموعة من التكفيريين، يوم ٢٢ أبريل ٢٠١٨.
وتحكى «بسمة» عن آخر إجازة للبطل الشهيد فتقول إنها كانت لمدة أسبوع، وانشغل خلالها بتقبيل ابنتيه واحتضانهما، ووجدت عينيه فجأة تدمعان فسألته: «مالك؟»، فقال لها: «مخنوق شوية»، فقالت: «أنا خايفة عليك»، ففاجأها بقوله: «هو أنا أطول أموت شهيد؟».
وتابعت: «قبل ساعات من وفاته اتصل بى، وطلب منى ألا أغلق هاتفى.. كان معتادًا على الاتصال بى يوميًا فى الساعة ٦ صباحًا، لأذهب إلى عملى فى موعدى، لكن فى هذا اليوم ظل يتحدث إلى كثيرًا، كأنه يودعنى، وكان يوصينى على البنتين، وقال لى إنه يتمنى رؤيتهما، بكيت فحاول تهدئتى إلى أن انتهت المكالمة».
ابن عم أحمد النص: نتذكره بـ«القرآن» وتوزيع الذبائح
قال ياسر عز، ابن عم الشهيد أحمد النص عبدالرحمن، من قرية «الطليحات» التابعة لمركز جهينة بمحافظة سوهاج، إن أسرة الشهيد ستحيى ذكراه باستضافة قارئ لتلاوة آيات القرآن الكريم داخل «مندرة العائلة»، وستذبح بعض الماشية لتوزيعها صدقة على الفقراء.
وعن حياة ومواقف الشهيد الذى استشهد خلال العملية الشاملة «سيناء ٢٠١٨»، روى «عز» أنه كان خلوقًا ويحسن معاملة الآخرين، وقال: «أصغر إخواته، وكان من أطيب شباب البلد، والناس كلها بتحبه. كان يحب أمه وإخوته جدًا».
وحكى عن آخر إجازة للشهيد قبل أن يسافر سيناء، حين قال لوالدته التى غالبتها دموعها: «إخواتى فى ضهرك وأنا لازم أكون فى خدمة بلدى»، مضيفًا، «والدته لم تصدق نبأ استشهاده، لكنها مؤمنة بقضاء الله، وهى الآن تدعى له باستمرار، وأشقاؤه يخرجون الصدقات باسمه».
والد ضياء كامل: «وحشنى.. وطلب الاهتمام بإخوته»
قال والد الشهيد ضياء رمضان كامل، إن آخر مكالمة له مع نجله كانت قبل استشهاده بيومين، وأن ابنه فى هذه المكالمة ظل يوصيه على والدته وأشقائه، معبرًا: «كان حاسس إنه مش هيرجع، وقال لى سلم لى على أمى وخلى بالك من نفسك». واستشهد جندى الواجب ضياء رمضان كامل، ابن قرية «هربشنت» التابعة لمركز «ببا» بمحافظة بنى سويف، فى ٦ أغسطس ٢٠١٨، أثناء تأدية الواجب الوطنى فى الشيخ زويد، بمحافظة شمال سيناء.
وعقب آخر مكالمة، أرسل الشهيد رسالة إلى والده، قبل استشهاده، كتب فيها: «أعيش تحت الأرض عزيزًا ولا أعيش فوق الأرض ذليلًا. أنا نفسى أستشهد فى سبيل بلدى». وأضاف والد الشهيد، إن نجله استشهد قبل انتهاء فترة خدمته بـ١٠ أيام، وكان ينتظر عقد قرانه عقب الانتهاء من الخدمة مباشرةً، متابعًا: «ابنى عمره ما طلب منى فلوس، حتى وهو فى الجيش كان يستغل فترة أجازته فى العمل، كان شيف أسماك، وكان حريصًا على إعداد أكلات لزملائه فى الخدمة يأخذها معه عند عودته لوحدته، وكان يقول لى يا أبويا معايا ٢٠ جندى فى الخدمة، مستنيين الزيارة اللى معايا».
ووجه والد الشهيد رسالة لابنه قال فيها: «وحشتنى قوى يا ابنى، نفسى أشوفك لكن أنت عند ربنا أحسن، ولو عندى ١٠ ولاد هدخلهم كلهم الجيش عشان يستشهدوا.. ما يغلوش على مصر».
شقيق خالد عامر: زار كل أقاربه وقال لى «ياه لو أنال الشهادة»
فى فجر ١٤ أبريل ٢٠١٨، لقى الملازم أول خالد إبراهيم محمد سليمان عامر ربه، بعدما خرج من معسكر «القسيمة» فى وسط سيناء، دفاعًا عن أصدقائه وزملائه، فى مواجهة إحدى هجمات بعض العناصر الإرهابية.
دون أن يعبأ بحياته، انضم الشهيد «خالد» إلى رفاقه فى مواجهة العناصر الغادرة التى قررت تفجير المعسكر، فاستشهد مع ٧ آخرين من رفاقه، وأصيب ١٥ بطلًا آخرون.
عامر سليمان، شقيق الشهيد البطل، الذى ينتمى إلى محافظة الشرقية، قال إن شقيقه استشهد فى سن ٢٣ سنة، وكان أصغر واحد فى دفعته، وترتيبه الثالث بين ٤ أشقاء، مشيرًا إلى أن الشهيد كان يساعد والده المدرس بمدرسة الزراعة الثانوية، والأم المدرسة بالتعليم الأساسى، فى تحمل تكاليف الحياة.
وأضاف، «قبل استشهاده كان فى إجازة لمدة ١٢ يومًا، وصمم فيها إنه يزور كل قرايبنا، وكأنه كان عارف إنه مش هايشوفهم مرة تانية»، متابعًا: «قبل ما يسافر، صمم إنى أوصله السويس، ووديته هناك فجر يوم ١ أبريل ٢٠١٨، وكان طول الطريق بيكلمنى عن أصحابه اللى استشهدوا، وفى آخر كلامه قال لى (ياه لو أنال الشهادة). كانت ملامحه عليها حاجة مش طبيعية، كان بيضحك شوية ويسرح كتير، وفضل متمسك بوجودى ومش عايزنى أسيبه وأمشى».
وعن يوم الواقعة، يحكى: «أصحابه كلمونى وحكوا لى إن فيه واحد من العساكر دخل عليهم غرفة الضباط وكان مصابًا، فجرى مع زمايله لبسوا هدومهم عشان يدافعوا مع العساكر عن المعسكر، لكن بعدها بدقايق انفجر المكان كله، واستشهد».
أما والدة الشهيد خالد فقالت: «نفسى مصر كلها تنضف من الإرهاب، وماسمعش إن فيه شهداء بيقعوا تانى».
زوجة ساطع النعمانى: وصانى قبل وفاته على ابنه الصغير.. وكان بيبذل كل جهده لآخر لحظة عشان يلبى كل طلباتنا
الشهيد العقيد ساطع النعمانى، قاده القدر ليكون نائبًا لمأمور قسم بولاق الدكرور، أثناء أحداث العنف التى أشعلتها جماعة الإخوان الإرهابية بعد ثورة الشعب على رئيسها محمد مرسى.
وأثناء تصديه للأعمال الإرهابية، أطلق عدد من أفراد الجماعة الإرهابية وأنصارها المتجمهرين وقتها فى منطقة ميدان النهضة بالجيزة النيران عليه، أثناء دفاعه عن أهل منطقة «بين السرايات»، ليدخل بعدها فى غيبوبة طويلة استمرت لنحو ٦٠ يومًا، ما استدعى سفره للخارج للعلاج على نفقة الدولة فى رحلة لمدة ٤١١ يومًا.
بعد رحلته الطويلة، عاد «النعمانى» لأرض مصر، مقبلًا ترابهًا، ومتأثرًا بجراحه وفاقدًا للبصر فى عينه اليسرى، واستقبله الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتم تكريمه فى عدة مناسبات، إلى أن استدعت حالته السفر مرة أخرى إلى لندن لاستكمال العلاج، إلا أن الله شاء أن يتوفى البطل بمستشفى «سانت مارى» البريطانى، فى ١٤ نوفمبر ٢٠١٨.
عن الشهيد البطل، قالت زوجته السيدة شيرين عزازى، إن «النعمانى» كان ابنا لأبوين تربويين، فوالده كان معلمًا للغة العربية، وأمه كانت مدرسة لغة إنجليزية، وكان مثالًا فى طفولته للطفل الوديع المطيع لوالديه.
وأضافت «لما كان إخواته يغلطوا، كان بيقول لمامته أنا اللى عملت كده، عشان يمنع عنهم العقاب، وكان دايما بيقول حاضر، حتى فى الأكل كان بياكل أى حاجة، وبيرضى بكل حاجة، وكان بسيطًا جدًا، وكنت باحس إنه أبويا قبل ما يكون جوزى». وعن تلقيها خبر إصابته، روت: «يوم الحادث كلمته كتير ماردش، فقلقت عليه، لحد ما واحدة صاحبتى قالت لى إنه اتصاب، فانفجرت من البكاء وانهرت، وبعد الحادث ما عرفناش إنه أصيب بالعمى حتى سفره لسويسرا لتلقى العلاج».
وتابعت: «دخل بعدها فى غيبوبة طويلة، وخضع لجلسات غسيل كلوى لمدة ٣٠ يومًا، وأجرى ٢٠ عملية جراحية فى سويسرا وإنجلترا، وكان وجهه بعد كل عملية بيزيد تورم، لكنه قاوم وقام من جديد».
وعن آخر ذكرياتها معه قالت: «كان دايما بيحاول يسيب لنا ذكرى حلوة، كان فى أواخر أيامه بيوصينى على ابنى ياسين، اللى عمره ٩ سنين، وكان لحد آخر لحظة بيبذل كل جهده عشان يلبى كل طلباتنا، وفى آخر ساعة ليه قبل الوفاة وصى شقيقيه علينا».
واختتمت حديثها قائلة: «أتمنى الناس تتعلم منه وتدافع عن بلدها، لأن اللى زيه بيموت عشان إحنا نعيش».