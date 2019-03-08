"سنة أولى شهيد".. أهالى الأبطال: "لو عندنا١٠ أولاد ما يغلوش على مصر"

الجمعة 08/مارس/2019 - 10:21 م

إيمان ماهر - دعاء راجح

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تحتفل مصر، غدا، بذكرى «يوم الشهيد» الذى يوافق التاسع من مارس كل عام، تكريمًا للأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الدفاع عن وطنهم، ولكى يعيش أبناؤه فى أمان وسلام بعيدًا عن العمليات الإرهابية لـ«جماعات الموت».

اختيار ٩ مارس للاحتفال بـ«يوم الشهيد» جاء لكونه اليوم الذى استشهد فيه الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أثناء حرب الاستنزاف، خلال تصدره الخطوط الأمامية فى مواجهة العدو الإسرائيلى.

وخلال العمليات البطولية على أرض سيناء، فى السنوات الماضية، روت هذه الأرض دماء العديد ممن ورثوا عن الفريق عبدالمنعم رياض التضحية والفداء وحب الوطن، ورغم أن الذكرى تبعث فى قلوب محبيهم حزنًا شديدًا كل عام، فإنها تُزيد من فخرهم بهؤلاء الأبطال.

«الدستور»، خلال السطور التالية، تلتقى عددًا من أهالى الشهداء الذين استشهدوا قبل عام واحد، لنرصد حكايات بطولاتهم، وما قدموه من أجل مصر، وننقل ما تعيشه أسرهم فى فراقهم.

زوجة مرسى العباسى: خدمَ سنة ونصف فى سيناء دون معرفتى



وصفت «سهام» أرملة الشهيد المقدم مرسى العباسى، شهيد العملية الشاملة «سيناء ٢٠١٨»، زوجها الراحل بـ«ملاك فى البيت وأسد فى عمله لم يخش الموت يومًا»، كاشفة عن أنه قضى عامًا ونصف العام «خدمة فى سيناء»، دون أن يبلغها. وبينت «سهام» أن «العباسى»، الذى استشهد فى ٢٦ مارس الماضى، عمل فترة فى الإسماعيلية، ثم أخبر قادته رغبته فى المشاركة فى «العملية الشاملة»، الأمر الذى تطلب تقليص إجازاته وتباعدها، والعودة إلى العمل على نحو مفاجئ على غير المعتاد.



وأضافت أن «العباسى» الذى استشهد فى سن الثانية والثلاثين، مكث طويلًا فى إجازته الأخيرة، وكان مصابًا فى العملية الشاملة، لكنه أخفى عنها وأبلغها أن سبب الإصابة «وقوعه من فوق الدبابة»، ثم فاجأ «العباسى» زوجته بـ«الخروج معًا» فى نزهة وتنفيذ حفل عيد ميلاد لها ولابنه فى غير توقيتهما، مودعًا الكثير من أصحابه وأقاربه وعددًا من الذين لم يتواصل معهم منذ فترة.



وأوضحت أن الشهيد سبق إصابته ودخل على إثرها المستشفى أكثر من مرة، ثم يعود بعد ذلك إلى موقع العمل، إلى أن أصيب بتلوث الجرح، أدى إلى «غرغرينة»، مضيفة أنه اتصل بها فى آخر المحادثات ليؤكد لها أنها آخر «السفريات» بعد أن طلب المشاركة فى المداهمة لتكون الأخيرة له، لينقل بعدها إلى القاهرة، ويعدها «عندما أعود، سنسافر معًا وابننا عبدالرحمن (بودى) فسحة لتعويض الفترة الطويلة التى غبتها عنكم».

وروت أرملة الشهيد، كيف تجيب عن سؤال ابنها البالغ ٣ سنوات عن غياب أبيه، بأن والده بطل ذهب لكى يبنى له قصرًا به الخيرات و«كل الحاجات التى تحبها»، خاصة أن الراحل كان محبًا للخير، يداوم على التبرع شهريًا لمعهد الأورام، ومساعدة المحتاجين.



وأردفت أن «العباسى» تمتع بقدر كبير من السلام الداخلى وطيبة القلب، أكسبته محبة الجميع، وكان على قناعة أن «الشهادة هى التى تختار أصحابها»، مطالبة بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى لاسم الشهيد، ليعرف ابنها أن مصر لم تنس تضحيات والده.



زوجة محمود زيادة: محتفظة بتيشيرت رحيله حتى الآن



«مازلت محتفظة بالتيشيرت الذى كان يرتديه».. بهذه الكلمات بدأت بسمة عبدالنبى، زوجة الشهيد الرائد محمود طلعت زيادة، حديثها عن زوجها، معربة فى الوقت ذاتها عن تمنياتها بأن يتم تكريمه من قبل الدولة حتى تدخل الفرحة قلب ابنتيه «ماليكا»، و«تاليا».

واستشهد «زيادة» ابن محافظة الإسكندرية، أثناء عملية تمشيط بمنطقة «جبل الحلال» فى سيناء، بعد اشتباك بالرصاص مع مجموعة من التكفيريين، يوم ٢٢ أبريل ٢٠١٨.

وتحكى «بسمة» عن آخر إجازة للبطل الشهيد فتقول إنها كانت لمدة أسبوع، وانشغل خلالها بتقبيل ابنتيه واحتضانهما، ووجدت عينيه فجأة تدمعان فسألته: «مالك؟»، فقال لها: «مخنوق شوية»، فقالت: «أنا خايفة عليك»، ففاجأها بقوله: «هو أنا أطول أموت شهيد؟».

وتابعت: «قبل ساعات من وفاته اتصل بى، وطلب منى ألا أغلق هاتفى.. كان معتادًا على الاتصال بى يوميًا فى الساعة ٦ صباحًا، لأذهب إلى عملى فى موعدى، لكن فى هذا اليوم ظل يتحدث إلى كثيرًا، كأنه يودعنى، وكان يوصينى على البنتين، وقال لى إنه يتمنى رؤيتهما، بكيت فحاول تهدئتى إلى أن انتهت المكالمة».





ابن عم أحمد النص: نتذكره بـ«القرآن» وتوزيع الذبائح

قال ياسر عز، ابن عم الشهيد أحمد النص عبدالرحمن، من قرية «الطليحات» التابعة لمركز جهينة بمحافظة سوهاج، إن أسرة الشهيد ستحيى ذكراه باستضافة قارئ لتلاوة آيات القرآن الكريم داخل «مندرة العائلة»، وستذبح بعض الماشية لتوزيعها صدقة على الفقراء.

وعن حياة ومواقف الشهيد الذى استشهد خلال العملية الشاملة «سيناء ٢٠١٨»، روى «عز» أنه كان خلوقًا ويحسن معاملة الآخرين، وقال: «أصغر إخواته، وكان من أطيب شباب البلد، والناس كلها بتحبه. كان يحب أمه وإخوته جدًا».

وحكى عن آخر إجازة للشهيد قبل أن يسافر سيناء، حين قال لوالدته التى غالبتها دموعها: «إخواتى فى ضهرك وأنا لازم أكون فى خدمة بلدى»، مضيفًا، «والدته لم تصدق نبأ استشهاده، لكنها مؤمنة بقضاء الله، وهى الآن تدعى له باستمرار، وأشقاؤه يخرجون الصدقات باسمه».





والد ضياء كامل: «وحشنى.. وطلب الاهتمام بإخوته»



قال والد الشهيد ضياء رمضان كامل، إن آخر مكالمة له مع نجله كانت قبل استشهاده بيومين، وأن ابنه فى هذه المكالمة ظل يوصيه على والدته وأشقائه، معبرًا: «كان حاسس إنه مش هيرجع، وقال لى سلم لى على أمى وخلى بالك من نفسك». واستشهد جندى الواجب ضياء رمضان كامل، ابن قرية «هربشنت» التابعة لمركز «ببا» بمحافظة بنى سويف، فى ٦ أغسطس ٢٠١٨، أثناء تأدية الواجب الوطنى فى الشيخ زويد، بمحافظة شمال سيناء.

وعقب آخر مكالمة، أرسل الشهيد رسالة إلى والده، قبل استشهاده، كتب فيها: «أعيش تحت الأرض عزيزًا ولا أعيش فوق الأرض ذليلًا. أنا نفسى أستشهد فى سبيل بلدى». وأضاف والد الشهيد، إن نجله استشهد قبل انتهاء فترة خدمته بـ١٠ أيام، وكان ينتظر عقد قرانه عقب الانتهاء من الخدمة مباشرةً، متابعًا: «ابنى عمره ما طلب منى فلوس، حتى وهو فى الجيش كان يستغل فترة أجازته فى العمل، كان شيف أسماك، وكان حريصًا على إعداد أكلات لزملائه فى الخدمة يأخذها معه عند عودته لوحدته، وكان يقول لى يا أبويا معايا ٢٠ جندى فى الخدمة، مستنيين الزيارة اللى معايا».

ووجه والد الشهيد رسالة لابنه قال فيها: «وحشتنى قوى يا ابنى، نفسى أشوفك لكن أنت عند ربنا أحسن، ولو عندى ١٠ ولاد هدخلهم كلهم الجيش عشان يستشهدوا.. ما يغلوش على مصر».

شقيق خالد عامر: زار كل أقاربه وقال لى «ياه لو أنال الشهادة»



فى فجر ١٤ أبريل ٢٠١٨، لقى الملازم أول خالد إبراهيم محمد سليمان عامر ربه، بعدما خرج من معسكر «القسيمة» فى وسط سيناء، دفاعًا عن أصدقائه وزملائه، فى مواجهة إحدى هجمات بعض العناصر الإرهابية.

دون أن يعبأ بحياته، انضم الشهيد «خالد» إلى رفاقه فى مواجهة العناصر الغادرة التى قررت تفجير المعسكر، فاستشهد مع ٧ آخرين من رفاقه، وأصيب ١٥ بطلًا آخرون.

عامر سليمان، شقيق الشهيد البطل، الذى ينتمى إلى محافظة الشرقية، قال إن شقيقه استشهد فى سن ٢٣ سنة، وكان أصغر واحد فى دفعته، وترتيبه الثالث بين ٤ أشقاء، مشيرًا إلى أن الشهيد كان يساعد والده المدرس بمدرسة الزراعة الثانوية، والأم المدرسة بالتعليم الأساسى، فى تحمل تكاليف الحياة.

وأضاف، «قبل استشهاده كان فى إجازة لمدة ١٢ يومًا، وصمم فيها إنه يزور كل قرايبنا، وكأنه كان عارف إنه مش هايشوفهم مرة تانية»، متابعًا: «قبل ما يسافر، صمم إنى أوصله السويس، ووديته هناك فجر يوم ١ أبريل ٢٠١٨، وكان طول الطريق بيكلمنى عن أصحابه اللى استشهدوا، وفى آخر كلامه قال لى (ياه لو أنال الشهادة). كانت ملامحه عليها حاجة مش طبيعية، كان بيضحك شوية ويسرح كتير، وفضل متمسك بوجودى ومش عايزنى أسيبه وأمشى».

وعن يوم الواقعة، يحكى: «أصحابه كلمونى وحكوا لى إن فيه واحد من العساكر دخل عليهم غرفة الضباط وكان مصابًا، فجرى مع زمايله لبسوا هدومهم عشان يدافعوا مع العساكر عن المعسكر، لكن بعدها بدقايق انفجر المكان كله، واستشهد».

أما والدة الشهيد خالد فقالت: «نفسى مصر كلها تنضف من الإرهاب، وماسمعش إن فيه شهداء بيقعوا تانى».