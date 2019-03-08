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اقتصاد
الجمعة 08/مارس/2019 - 05:02 م

"داو جونز" يهبط 200 نقطة بالمستهل بعد تقرير الوظائف

داو جونز
داو جونز
وكالات
dostor.org/2545143

شهدت الأسهم الأمريكية هبوطًا قويًا في مستهل تعاملات اليوم الجمعة بعد تقرير الوظائف وتزايد مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وقاد قطاع التكنولوجيا والطاقة خسائر البورصة الأمريكية، فيما كان سهما "كاتربيلر" و"شيفرون" أكبر الخاسرين في المؤشر الصناعي "داو جونز".

وبأقل كثيرًا من التوقعات، أضاف الاقتصاد الأمريكي 20 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي وهي أبطأ وتيرة لإضافة وظائف جديدة منذ سبتمبر 2017.

بينما ارتفعت الأجور بالولايات المتحدة بأسرع وتيرة في نحو 10 سنوات على أساس سنوي، مع تراجع معدل البطالة إلى 3.8%.

وفي بيانات أخرى، ارتفعت تصاريح وعمليات بناء المنازل بالولايات المتحدة خلال يناير الماضي.

كما أثرت البيانات السلبية في الصين على معنويات المستثمرين، حيث تراجعت صادرات بكين بأكثر من 20% خلال فبراير الماضي.

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