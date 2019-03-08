أوراق «لمس أكتاف»: ياسر جلال يُصيب صديقه بالشلل ويتعرض للمطاردة

يسعى الفنان ياسر جلال لإنهاء تصوير أكبر عدد ممكن من مشاهد مسلسله الرمضانى الجديد «لمس أكتاف»، ليتمكن صناع العمل من تسليم الهيئة الوطنية للإعلام ١٠ حلقات على الأقل، طبقًا للاشتراطات التى تضعها.

وكشفت مصادر، لـ«الدستور»، عن التفاصيل الكاملة للعمل، إذ يجسد ياسر جلال دور «أدهم»، وهو بطل رياضى يحرص على ممارسة المصارعة الرومانية، ويلعب أمام اللاعب كرم جابر، الحاصل على الميدالية الذهبية الأوليمبية بهذا النوع من الرياضة، وتربطهما علاقة صداقة قوية منذ صغرهما، ويتمنيان احتراف اللعبة والسفر خارج البلاد.

ويضع القدر نفسه حائلًا أمام رغبة الصديقين، ويشاء أن يلتقيا معًا فى مباراة قوية، يفوز فيها «أدهم»، لكنه يتسبب فى إصابة صديقه بعاهة مستديمة دون قصد بسبب حركة خاطئة أثناء المصارعة، الأمر الذى يضطره لترك المهنة للأبد، ويعيش متأثرًا طوال حياته بذنب صديقه.

وبعد مرور ٢٠ عامًا، تتطور الأحداث فجأة، ويقرر «أدهم»، فتح صالة ألعاب رياضية «جيم» فى إحدى المناطق الشعبية التى يقطن بها، فى الوقت الذى يتقاعد فيه صديقه «كرم» داخل المنزل، حتى تتصاعد الأحداث حينما يتم اختطاف ابن كرم واسمه «على»، مع صديق له هو «كريم»، من قِبل عصابة مجهولة وبسبب عجزه يضطر للجوء إلى ياسر جلال لإنقاذ ابنه وصديقه.

ويكتشف «أدهم» أن تجار مخدرات كبارًا وراء اختطاف «على وكريم»، ويتوصل إلى صبحى طيارة، والذى يعترف له بعد مطاردة كبيرة، أن كبير التجار، ويؤدى دوره فتحى عبدالوهاب، هو من اختطف الشابين ويطلب فدية ٣٠٠ ألف جنيه.

يضع ياسر جلال خطة لإلهاء تجار المخدرات وإنقاذ «على وكريم»، إلا أنه يقع فى قبضة المافيا، الذين قرروا إسناد مهمة تعذيبه إلى «حمزة»، فيكتشف «أدهم» أن هناك علاقة قرابة تربط «حمزة» بـ«كريم»، صديق «على»، وبدلًا من أن يعذبهما يساعدهما على الهرب.

وتتصاعد الأحداث مرة أخرى، حين يتصادف وجود مطاردة بوليسية مع عدد من تجار المخدرات فى نفس طريق «أدهم وحمزة وعلى وكريم»، أثناء هروبهم، فيفتح رجال المخدرات النار على الضباط.

ينزل «أدهم» مسرعًا لمحاولة إنقاذ الضباط، فى نفس الوقت كانت كاميرات المراقبة قد سجلت لحظة نزوله، فيتورط فى الحادث، وتستمر أحداث المسلسل وياسر جلال مطارد من جانب تجار المخدرات، والذين يتزعمهم فتحى عبدالوهاب، ورجال الشرطة الذين يعتقدون أنه المتسبب فى مقتل الضباط.