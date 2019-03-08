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فن
الجمعة 08/مارس/2019 - 10:00 م

نور: «نفسى أقدم شخصية مى زيادة».. والبطولة المطلقة ليست وسواسًا فى رأسى

نور: «نفسى أقدم شخصية
أحمد عارف
dostor.org/2545134

اكتشفت موهبتها الكوميدية فى «الأوضة الضلمة الصغيرة»

ترى أن «نداهة الفن» سرقتها حين كانت تدرس فى كلية الفنون الجميلة، ففجأة وجدت نفسها ممثلة يستقبلها الجمهور بحب واحترام دون أن تضع خطة لعالمها الجديد، ومن هنا لاتزال تتلمس خطواتها إلى الآن. إنها النجمة اللبنانية نور، التى ارتبطت بالجمهور المصرى بعد مشاركتها النجم أحمد السقا فيلم «شورت وفانلة وكاب»، وواصلت خطواتها الناجحة على الصعيد السينمائى دون «نفسنة»، مثل تلك التى تشعر بها أخريات من حيث مساحة الدور أو الوجود على «الأفيش».

«الدستور» التقت «نور» على هامش فعاليات مهرجان أسوان السينمائى الدولى لأفلام المرأة الذى شاركت به كعضو لجنة تحكيم للفيلم العربى، حيث كشفت عن جوانب عديدة فى حياتها الفنية والمهنية والعائلية، وكواليس اختفائها عن الشاشة لمدة ٥ سنوات.

■ بداية.. ماذا عن مشاركتك فى لجنة تحكيم مهرجان أسوان لأفلام المرأة؟
- هناك أسباب عديدة تجعلنى سعيدة بتلك المشاركة، أهمها أنها التجربة الأولى لى كعضوة لجنة تحكيم فى مهرجان دولى، وهى تجربة مختلفة، وأعطتنى متعة وخبرة فى مجال الفن بعيدًا عن التمثيل.
وأهمية التجربة أنها سمحت لى بمشاهدة أفلام كثيرة من دول ومدارس سينمائية مختلفة، وهذا فى حد ذاته متعة.
ووافقت على المشاركة دون النظر إذا ما كان المهرجان موجهًا للمرأة أو الرجل، ففى النهاية نحن نقدم فنًا، وأنا مؤمنة جدًا بأن المرأة مثل الرجل، وأى إنسان فى المجتمع يواجه المعاناة ذاتها، دون النظر عن العمر والجنس، لكن فكرة المهرجان «حلوة»، لأنها تبرز دور المرأة فى السينما، كما أن مستوى الأفلام المعروضة كان جيدًا.
■ ألا ترين أن دور المرأة تراجع فى السينما؟
- المرأة موجودة بقوة فى الفن، وهناك ممثلات وكاتبات سيناريو ومخرجات لهن أسماء كبيرة جدًا، وإذا كنا مررنا بفترة تراجع خلال السنوات الأخيرة فهذا لا يعنى أن المرأة غير موجودة فى السينما.
ومن هذا المنطلق أود أن أسجل اعتراضى على وصف السينما بأنها «ذكورية»، هذا الوصف ليس صحيحًا، فالمرأة نصف المجتمع، ولا يوجد فيلم سيخرج إلى النور دون بطلة، و«مش هانشوف أفلام للرجالة فقط».
■ هل عدم ظهورك فى بطولة مطلقة بالسينما أو الدراما متعمد؟
- لا أفكر بهذه الطريقة، لأن أى دور أقدمه على الشاشة بشكل مناسب أعتبره بطولة كاملة، وقدمت أعمالا كثيرة تركت أثرًا طيبًا لدى الجمهور، ولم أبحث عن البطولة المطلقة، ولم تتحول إلى وسواس برأسى، لكن إذا جاءتنى البطولة فلن أمانع، بشرط أن يكون السيناريو يشبهنى.
والبطولة المطلقة لا تُقيم الفنان، وهناك فنانون عباقرة لم يلعبوا دور البطولة المطلقة، وهذا لم يقلل منهم، لأنهم تركوا أثرًا كبيرًا لدى الجمهور، المهم عندى أداء الدور بضمير، ولأنى لا أفكر فى مثل هذه البطولة غبت ٥ سنوات عن الشاشة، صحيح كانت فترة صعبة بالنسبة لى، إلا أن ما يهمنى هو جودة العمل، والدور المختلف وهو ما حدث حين قدمت شخصية «داليا» فى مسلسل «رحيم».
■ جسدت أكثر من شخصية شريرة.. هل هذا يعنى أنك تمردت على الشخصية الرومانسية؟
- نجحت فى تقديم شخصيات شريرة فى أكثر من مشروع سينمائى، مثل «ملاكى إسكندرية» و«نقطة رجوع» و«الرهينة» و«من ٣٠ سنة»، وأيضا فى فيلم «تصبح على خير»، الذى جسدت فيه دور زوجة هادئة جميلة، لكن فى النهاية تبين أن بها جوانب كثيرة من الشر والخداع، ومع هذا أنا لا أحصر نفسى فى شخصية معينة، فليس معنى أننى نجحت فى شخصية أن أتمرد على الأخرى، ووارد جدًا أن أعود لتقديم الشخصية الرومانسية، فأنا أحب النص الجيد والمخرج الشاطر، الذى يتمكن من إخراج كل طاقتى التمثيلية.
■ ماذا عن دورك فى «الأوضة الضلمة الصغيرة»؟
- فكرة الفيلم مختلفة تماما، وأعود من خلاله إلى الكوميديا لكن بطريقة مختلفة، فقد قدمت أكثر من عمل كوميدى مثل «ظرف طارق» و«مطب صناعى»، لكن كنت أستقبل الكوميديا من دون أن أكون صانعة لها، لكن فى «الأوضة الضلمة الصغيرة» يختلف الأمر، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف.
■ البعض اعتبر دورك فى «رحيم» قريبًا من شخصيتك الحقيقية.. هل هذا صحيح؟
- شخصيتى فى «رحيم» لا تُشبهنى بالكامل، وهناك تماس فى بعض الأمور مثل الهدوء، والتجربة أسعدتنى جدا، لأن ردود فعل الجمهور مع المسلسل كانت حالة خاصة، وحتى الآن المسلسل تتم مشاهدته.
ووافقت على العمل لسببين، الأول أن السيناريو كان قويًا وخطفنى جدا، فشخصية «داليا» مركبة، وأنا أميل إلى الشخصيات المستفزة، غير النمطية التى تواجه أزمات نفسية، ولديها علاقات متعددة ضمن الأحداث مع حبيبها وخطيبها وصراعات مع والدها.
والمسلسل لم يكن به شر مطلق أو خير مطلق، فشخصية رجل الأعمال الفاسد «رحيم» بها جوانب إنسانية كثيرة، وأيضًا شخصية زوج أخته، التى جسدها الفنان طارق عبدالعزيز، فرغم أن الشخصية تميل إلى الشر، إلا أن بها جوانب إنسانية لا تخلو من الكوميديا، وشخصية «داليا» لم تكن الملاك و«رحيم» لم يكن شيطانًا.
■ كيف ترين قلة عدد المسلسلات فى الموسم الرمضانى المقبل؟
- المسلسلات هذا العام ليست قليلة جدًا، وهناك أعمال كثيرة بدأت التصوير، وأرى أن تقليل الأعمال الدرامية من الممكن أن يأتى فى مصلحة المشاهد، لكنه ضد مصلحة الفنانين، وفى النهاية أتمنى أن يكون الجمهور مستفيدًا فى كل الجوانب.
ولا أمانع من تقديم مسلسل خارج السباق الرمضانى، بالعكس هناك تجارب كثيرة أثبتت نجاحها، رغم اعتزازى بموسم رمضان، ولا أريد تقديم عمل درامى أكثر من ٣٠ حلقة، لأن الأمر سيكون مجهدًا جدًا.
أما فيما يخص إنتاج أعمال درامية «ديجيتال» أو عبر الإنترنت، فأعتقد أنها خطوة جديدة ومهمة، لكن حتى الآن لم تضح ولم تخرج إلى النور بشكل كامل، لذلك لا أستطيع الحكم عليها حاليًا.
■ هل ستتجهين يومًا للغناء مثل محمد رمضان.. وما أكثر شخصية تودين تقدّيمها؟
- لستُ ضد أن يتجه فنان للغناء، لأن الفن مشروع للكل، وهناك مطربون مثلوا وأصبحوا مذيعين والعكس، لكن الأهم أن يتقبل الجمهور ذلك، وبالنسبة لى مستحيل أغنى لأن صوتى فى الغناء مش حلو وعمره ماهيتغير مع الوقت.
أحب سماع الموسيقى على حسب المود الخاص بى، فأحيانا أميل للشرقى، وفى وقتٍ آخر أميل أكثر للأغنية اللى بسمعها وتعجبنى، وعمرى ما اشتريت ألبوم لحد.
أما عن الشخصية التى أود تقديمها، فهى شخصية الأديبة اللبنانية الراحلة مى زيادة، وكان يوجد مشروع لتجسيد شخصيتها، وعملت عليه وأجريت أبحاثًا، لكنه لم يكتمل إلى النهاية، وأى شخصية بها موضوع يهزنى أو دور مركب، سواء كان قصة حقيقية أو خيالًا أتمنى تقديمه.
■ ما سر احتفاظك برشاقتك.. وماذا عن هواياتك؟
- أعتقد أن الجرى وراء الأبناء هى أفضل رياضة حاليا، ومواظبتى على شغلى واهتمامى بدراسة أولادى واهتماماتهم السبب فى الحفاظ على وزنى ورشاقتى، أما عن هواياتى، فأنا أحب أسمع مزيكا جدًا، وكذلك السفر والأكل بكل أنواعه، وأيضا أحب اكتشاف الأكلات الجديدة، وكذلك لعب الطاولة.

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