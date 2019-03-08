كلوب يعلق على "أزمة" صلاح: أهدافه أوصلتنا إلى هنا

استنكر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزى، فكرة الحديث مع محمد صلاح، نجم الفريق، لمناقشة أسباب تراجع مستواه فى الآونة الأخيرة.



وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الفريق مع بيرنلى بالدوري الإنجليزى الممتاز، المقرر الأحد، نفى كلوب أن يكون صلاح يواجه "مشكلة"، وأكد أن أرقامه مذهلة بالدورى.



وقال كلوب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادى، الجمعة: "صلاح لديه أرقام مذهلة، هذا كل ما في الأمر. أهدافه هي التي أوصلتنا هنا. أنا كمدرب معتاد على ألا يسجل اللاعبون الأهداف في بعض الفترات، أنه أمر طبيعي".



وأضاف: "نحن لا نتكلم في الأمر (ابتعاد صلاح عن التسجيل) لأنه طبيعى جدًا، وفي مباراة إيفرتون كانت هناك كثافة دفاعية كبيرة بيننا وبين المرمى".



وأكد كلوب أنه يتحدث كثيرًا مع لاعبيه حول المباريات، لكنه لا يركز أبدًا على الحديث في غياب الأهداف، الذي يعاني منه النجم المصري مؤخرًا.



وقال المدرب الألماني: "عندما تكون لاعبًا هجوميًا وتسنح لك الفرص في المباراة، تطمح دائما لتسجيلها، الأمر جلي".



ويفصل صلاح هدف واحد فقط عن الوصول لـ50 هدفًا في الدورى الإنجليزي الممتاز بقميص ليفربول، وهو إنجاز كبير في زمن قياسي.



ويستضيف ليفربول بيرنلي في الجولة 30 من الدورى الإنجليزي الممتاز، ويطمح في اللحاق بالمتصدر مانشستر سيتى، المتفوق بفارق نقطة واحدة.