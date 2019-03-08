مدير استاد بورسعيد‪:‬ الملعب جاهز لاستضافة «كان 2019»

استقرت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية ٢٠١٩، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، على دعوة نجم منتخب مصر وهداف ليفربول الإنجليزى، محمد صلاح، لحضور مراسم قرعة «كان»، المقرر إجراؤها ١٢ أبريل المقبل، فى حرم منطقة الأهرامات.



وجاء القرار بعد توصية من كامل أبوعلى، رئيس لجنة السياحة التابعة للجنة تنظيم البطولة، حيث أكد لـ«أبوريدة»، ومحمد فضل، مدير البطولة، أن وجود «صلاح» فى مراسم القرعة سيكون له مردود كبير على السياحة المصرية.



يذكر أن «أبوعلى» تعهد لـ«أبوريدة» بدعوة عدد كبير من نجوم كرة القدم فى العالم، سواء السابقون أو الحاليون، مثل ميسى ورونالدو، لحضور مراسم القرعة، وحفل افتتاح البطولة المقرر إقامته يوم ٢١ يونيو المقبل.

من جهة أخرى، نفى أحمد الخولى، مدير استاد بورسعيد، وجود أى مشاكل فى الملعب تمنع استضافته مباريات بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩، المقرر إقامتها فى مصر خلال الصيف المقبل.

وقال أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، إن هناك «شرخًا» فى مدرجات الاستاد قد تمنع احتضانه مباريات البطولة.



وأوضح «الخولـى» أن استاد بورسعيد يتواجد به ما يقرب من ٩٥ كاميرا مراقبة «٣٦٠ درجة»، وملعبه هو الأكثر جاهزية بين كل ملاعب مصر فى الفترة الحالية، مشيدًا بدور جمهور بورسعيد فى مساعدة الضيوف، وتذليل كل العقبات الموجودة أمامهم.