أهلي جدة يطيح بالقادسية في الدوري السعودي

انتزع أهلي جدة فوزا صعبا من مضيفه القادسية 2 - 1، اليوم الجمعة، ضمن مباريات المرحلة الثالثة والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).



ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 40 في المركز الخامس، فيما احتل القادسية المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة.



وتقدم القادسية في الدقيقة 31 عن طريق لاعبه البرازيلي بيسمارك فيريرا، قبل أن يعادل مواطنه أديرلان سانتوس النتيجة للأهلي في الدقيقة 37، ثم سجل السوري عمر السومة هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت محتسب بدل الضائع.



ونجح الأهلي في استعادة نغمة الانتصارات مجددًا، بعدما خسر أمام الفتح والنصر وتعادل أمام الاتحاد، في آخر ثلاث مباريات له في البطولة، فيما واصل القادسية نتائجه السلبية، بعدما فشل في تحقيق أكثر من فوز واحد في آخر تسع مباريات.